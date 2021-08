Bollettino 2 agosto: 3190 contagi, altri 23 morti. La Germania avvia la terza dose. Per ora solo ai più fragili

Sono 3.190 i positivi ai test Covid individuati nel bollettino del 2 agosto, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.321. Sono invece 23 le vittime in un giorno (ieri erano state 5). Sono 83.223 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.761. Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2%.

Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri.

La Germania da settembre farà la terza dose ai soggetti fragili

Dopo Israele, che ha avviato da domenica la terza dose Pfizer agli over 60 ed è già a quota 45mila vaccinati, anche la Germania avvia la terza dose. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn vuole proporre una terza dose di vaccino a partire da settembre per tutti i gruppi ‘fragili’. Lo rende noto stamattina Sueddeutsche Zeitung, che ha preso visione della bozza in discussione oggi tra i ministri della Salute dei Laender tedeschi. All’interno dei gruppi che potrebbero essere interessati dalla terza dose di vaccino RNA (quindi Moderna o Biontech-Pfizer) ci sono anche coloro che nei mesi scorsi sono stati vaccinati con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Dai risultati riportati nel documento si rileva che «in alcuni gruppi di persone ci può essere una maggiore incidenza di una risposta immunitaria ridotta o in rapido declino dopo una vaccinazione completa Covid 19».

Bollettino del 2 agosto regione per regione

LOMBARDIA – Sono 326 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Da ieri non c’è stato alcun morto. I tamponi effettuati sono stati 10.511 con un tasso di positività al 3,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 32, 5 in più, mentre quelli non in terapia intensiva sono 210, due in più. Dall’inizio della pandemia in Lombardia sono morte 33.827 persone.Nel milanese i nuovi contagi da ieri sono stati 91, di cui 44 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4 nuovi casi, a Brescia 26, a Como 10, a Cremona 2, a Lecco 2, a Lodi 1, a Mantova 23, nella provincia di Monza e Brianza 19, a Pavia 9, a Sondrio 2 e a Varese 117.

LAZIO – Sono 292 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. I nuovi casi a Roma da ieri sono stati 193. “Restiamo zona bianca, è bassa la pressione sugli ospedali” dice l’assessore alla Salute della Regione Alessio D’Amato che avverte come finiscano “in terapia intensiva anche i giovani”.

In Emilia Romagna oltre 5 milioni di vaccinazioni

EMILIA ROMAGNA – Sono 560 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Registrati inoltre altri due morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 395.489 casi di positività, 10.585 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.100.386 dosi; sul totale sono 2.333.490 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 22 i nuovi contagi da coronavirus oggi lunedì 2 agosto 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nessun nuovo decesso. Ecco la situazione nel dettaglio: oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,24%. Sono inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (1,98%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 57 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 19, comunica Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale.

Abruzzo, dati in miglioramento

ABRUZZO – Sono 25 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 2 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 2.515 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Attualmente i positivi in Abruzzo sono 1.486 (-21 rispetto a ieri), 38 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica; uno in terapia intensiva, mentre gli altri 1.447 (-26) sono in isolamento domiciliare. Da ieri sono stati eseguiti 593 tamponi molecolari (1.262.793 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 480 test antigenici (584.948). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2,32%.

In Toscana altri 6 morti

TOSCANA – In Toscana sono 452 i nuovi casi Covid (437 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico), che portano il totale a 253.127 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.354 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 4.903 tamponi molecolari e 1.111 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,5% è risultato positivo. Sono invece 3.000 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.854, +3,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 179 (12 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 69,8 anni.

MARCHE – Sono 65 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto. Nessun nuovo decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 849 tamponi tra molecolari e antigenici. In totale sono 35 i ricoverati, di cui sei in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati diagnosticati 105.753 casi nelle Marche, mentre i decessi sono stati 3.039 in tutto nella Regione.

Bollettino 2 agosto: due decessi in Sardegna

SARDEGNA – Sono 178 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 2 agosto. Si registrano altri 2 morti: un 54enne, marittimo, sbarcato da una nave e un uomo di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari.

Da ieri sono 1.494 le persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (+ 2 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (+3), mentre sono 5.195 i casi di isolamento domiciliare (+75).

PIEMONTE – Sono 138 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Nessun morto registrato da ieri. La percentuale di positività è all’1,2% degli 11.074 tamponi eseguiti, di cui 7.849 antigenici. Dei 138 nuovi casi, gli asintomatici sono 77 pari a circa il 55,8% del totale. Sono sei come ieri i ricoverati in terapia intensiva, così come quelli nei reparti ordinari Covid pari a 81. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467. Da inizio pandemia i morti sono stati 11.699. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 59 in Piemonte.