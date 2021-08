Biden non vuole rispondere sull’Afghanistan e fugge: le immagini che indignano gli Usa (video)

Il presidente Joe Biden non vuole rispondere sull’Afghanistan. La consegna è chiara e l’ultima conferenza stampa alla Casa Bianca è clamorosa. Mercoledì 18 agosto ha parlato davanti ai cronisti solo della lotta al Covid. Per 15 minuti ha letto sul gobbo elettronico un discorso che gli avevano scritto sulla necessità della “terza dose” per tutti gli americani. Frasi di circostanza, “Dio benedica l’America”, spalle voltate ai cronisti e via.

Appena terminato il discorso ha voltato le spalle alla platea dei giornalisti accreditati e se n’è andato tra le urla di disapprovazione. Una scena che ha pochi precedenti nella storia delle conferenze stampa. Non a caso, si sono moltiplicati i commenti inferociti dei giornalisti.

«Il presidente si fa beffe della stampa» ha commentato su Twitter la corrispondente di Fox News, Jacqui Heinrich. «Pronuncia per l’ennesima volta alcune frasi, senza contraddittorio e senza rispondere a domande. Biden non ha risposto a nessuna domanda dei giornalisti da quando i talebani hanno preso l’Afghanistan».

Anche i repubblicani vanno all’attacco, definendo la fuga di Biden davanti alla stampa un comportamento vergognoso. Ronna McDaniel del partito di Trump, ha condiviso il video nel quale il presidente democratico garantiva che Kabul non sarebbe stata un’altra Saigon. Si è visto. “Con Biden presidente l’America è in pericolo”, scrive la politica repubblicana.

Biden was wrong again, and again, and again on Afghanistan, and now Americans are in danger.

Was he lying, incompetent, or did he just not care?

pic.twitter.com/DDF2gAw0GO

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) August 19, 2021