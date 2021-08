Arriva Lucifero, ondata di caldo micidiale fino a Ferragosto: è allerta massima per gli incendi

Caldo e incendi funestano l’Italia . Fino a 47/48 gradi su alcuni tratti della Sicilia . Ben oltre i 40°C anche in Sardegna e su molti tratti del Mezzogiorno come in Calabria e in Puglia. E’ arrivata un’intensa ondata di caldo che avvolgerà giorno dopo giorno tutto il nostro Paese fino a Ferragosto . Superfluo dire, scrive ilmeteo.it che il responsabile di questo nuovo ritorno della grande calura sia l’anticiclone africano chiamato, non a caso Lucifero. Ormai da parecchi anni è lui che ci costringe a vivere parentesi d’estate davvero difficili sul fronte climatico. Tempi duri quindi per gli amanti del fresco che dovranno pazientare davvero tanto per ritrovare un clima più gradevole. Non ci saranno infatti solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ma ci penserà pure la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento. Ci aspettano giorni difficili.

Il Dipartimento della Protezione civile, insieme a tutto il servizio nazionale e la flotta di Stato, conclude Curcio, “è al lavoro senza sosta per contenere i roghi che stanno interessando il Centrosud. Squadre a terra e Canadair sono anche oggi fortemente impegnati in Calabria, regione dove purtroppo nei giorni scorsi abbiamo registrato due vittime. Non faremo mancare il nostro supporto alle Regioni maggiormente colpite da questi eventi”. Nella giornata di sabato sono stati 800 gli interventi per spegnere incendi in tutta Italia dei vigili del fuoco di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia come si legge sull’account Twitter: impegati 13 Canadair e tre elicotteri. Occhio puntato in queste ore sulla Calabria, la cui situazione complessa ha portato la Regione ad avanzare una richiesta di supporto. Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del Sistema di Protezione civile.