«AAA, ministro dell’Interno cercasi»: l’ironia della Meloni si abbatte sulla “desaparecida” Lamorgese

All’indomani dell’ennesima giornata di sbarchi incontrollati sulle nostre coste, mentre l’hotpost di Lampedusa è al collasso e sulla situazione sull’isola il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, convoca un vertice con le forze dell’ordine e la polizia giudiziaria, Giorgia Meloni torna a chiedere conto al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di cosa stia facendo per far fronte all’emergenza. «A.A.A. Cercasi Ministro dell’Interno», è stato il laconico commento della leader di FdI su Facebook, dove ha dato spazio agli interrogativi posti dal giornalista Mario Giordano.

Meloni su Lamorgese: «AAA, Ministro dell’Interno cercasi»

«Cara Lamorgese, mi scusi se insisto, ma lei che fa? Dov’è? Come si sta impegnando per fermare l’immigrazione irregolare (oltre 800 sbarchi in meno di 24 ore a Lampedusa, più altri 125 in Salento)? Come sta lavorando per impedire che i clandestini continuino a bivaccare per le nostre città?», si legge nella locandina realizzata da FdI con le parole di Giordano e postata da Meloni sulla sua pagina Facebook.

«Solo Draghi sa perché se la tiene»

Si tratta di domande che, come emerge anche dai commenti al post della leader di FdI, in molti si pongono. Per lo più, però, in modo retorico, domandandosi piuttosto come mai Lamorgese resti ancora al suo posto. «Può fare quello che vuole, è intoccabile. Non mi spiego perché», è il commento di Pietro, mentre Eliseo sottolinea che «solo Draghi sa perché la tiene lì. Se fosse in una ditta privata – aggiunge – l’avrebbero cacciata dopo tre giorni per manifesta incapacità».

L’ironia del web: «Sta seguendo tutto… alla Tv»

Molti, poi, i commenti improntati alla più amara delle ironie. «La ministra sta seguendo tutto con attenzione… alla televisione!!!», scrive Edoardo. «Per loro non sono clandestini, sono futuri voti. Quindi…», rilancia Elisabetta, mentre Mario chiosa: «La Lamorgese sarà ricordata nella storia come la peggiore ministra dell’Interno in Italia».