Voghera, la sorella della vittima subito in tv per insultare Salvini: “E’ un uomo senza cuore”

Tutto come da copione. Il caso di Voghera deve essere sovrapponibile al caso Cucchi. Le due vittime devono essere trasformate in eroi. E la legittima richiesta di giustizia da parte dei familiari deve accompagnarsi all’insulto a Matteo Salvini.

Voghera, la sorella di Youns e la sorella di Cucchi insieme a In Onda

Per supportare questa narrazione le due sorelle, quella di Youns El Boussettaoui e quella di Stefano Cucchi, vanno a braccetto, si dicono a distanza che hanno ragione e che sono paladine di un battaglia di civiltà e ovviamente compaiono insieme anche in iv, come ieri sera alla trasmissione In Onda condotta dal duo Parenzo-Concita De Gregorio.

Nel corso della trasmissione hanno infatti parlato sia Ilaria Cucchi, che ha già fatto sapere che aiuterà Bahija El Boussettaoui nella sua battaglia per avere giustizia per la morte del fratello, sia la stessa Bahija, che negli ultimi secondi della trasmissione si è collegata e ha detto che Salvini è un uomo senza cuore.

Voghera, le parole della sorella di Youns contro Matteo Salvini

“Abbiamo visto tutti quanta gente, quanti cuori buoni sono arrivati – ha detto parlando del sit in a Voghera dopo la morte di Youns – Quante persone hanno capito e vogliono la giustizia, anche se non era un loro fratello. Quello che ha detto Salvini, guarda, proprio non gli dedico neanche un secondo della mia vita e del mio tempo, importante per rendere giustizia a mio fratello. Non rispondo neanche al signor Salvini, è una persona senza cuore”.

Cosa aveva detto Salvini su Youns El Boussettaoui

E queste sono invece le parole di Matteo Salvini a commento dell’omicidio di Voghera, che tanto hanno indignato la sorella della vittima: «Se a Voghera quel signore che è morto fosse stato espulso dopo i reati che aveva commesso, oggi piangeremmo una vittima di meno».

#inonda #Voghera, la sorella di #Younes: “Non voglio dedicare a #Salvini neanche un secondo del mio tempo e della mia vita: è senza cuore” #siamoInOnda #29luglio https://t.co/LVTCCrHvA7

— La7 (@La7tv) July 29, 2021