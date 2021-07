Vaccino anti Covid, a Messina arriva la siringa senza ago: è la prima volta in Europa (video)

Messina sarà la prima città in Europa a iniettare i vaccini senza puntura. La possibilità, che offre vantaggi specie per chi soffre di agofobia, arriva da un dispositivo con una tecnologia innovativa, già utilizzato negli Usa, Australia e India. Si tratta, in sostanza, di una siringa senza ago, che sfrutta un getto ad alta velocità per iniettare il siero in via intramuscolare, garantendone il totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare.

Come funziona la siringa senza ago per il vaccino anti Covid

Il dispositivo medico si chiama Comfort-in, è certificato Ce ed è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose. Presentata come «veloce, indolore e sicuro poiché elimina il rischio di punture accidentali, proteggendo l’operatore sanitario», questa siringa senza ago, chiamata “nozzle”, sterile e monouso come le tradizionali, inietta nel braccio il vaccino attraverso un microforo di 0,15mm che proietta il farmaco nel corpo umano in meno di 100 millisecondi. L’adozione, viene comunque spiegato, si aggiunge e non sostituisce la classica somministrazione dei vaccini con siringa con ago, può essere usata con le tipologie di vaccino ed è frutto di una collaborazione tra le autorità sanitarie messinesi e l’azienda Gamastech, che ha fornito il dispositivo del quale è esclusivista per l’Europa.

A Napoli si studia il vaccino batterico per via orale

Non si tratta comunque dell’unica iniziativa orientata a evitare l’uso dell’iniezione per la somministrazione del vaccino anti Covid. L’Università Federico II di Napoli, per esempio, già a maggio, ha annunciato la sperimentazione clinica di un vaccino batterico contro il Covid, da somministrare per via orale, per il quale ha depositato il brevetto.