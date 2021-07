Social e rose rosse: gli auguri per i 100 anni di Donna Assunta. Meloni: «Ha segnato la storia della destra»

Con una lunga, intera pagina nella sezione politica anche il Corriere della Sera le ha reso omaggio: «Il centesimo compleanno di Donna Assunta. La vedova che a destra rompeva gli schemi», è il titolo dell’articolo firmato da Tommaso Labate, che racconta anche della festa celebrata l’altro ieri sulla terrazza di casa e accompagnata dalle note di «Calabrisella mia», che lei stessa ha cantato per i suoi ospiti. «Donna Assunta è una persona capace di stare a proprio agio in qualunque ambiente, potente o umile che sia, e questo la rende straordinaria da sempre», ha scritto poi Francesco Storace sul Tempo, rivolgendo con un lungo articolo i suoi «auguri cari ad una donna che rappresenta ancora molto per la comunità della destra italiana, ma non solo».

Gli auguri di Giorgia Meloni a Donna Assunta

Per capire cosa rappresenti ancora Donna Assunta basta un giro su Twitter. Ancora in queste ore si rincorrono gli auguri, complice l’omaggio affettuoso di Giorgia Meloni, che ha dato visibilità alla ricorrenza. «Auguri a Donna Assunta Almirante per i suoi 100 anni, compiuti ieri e vissuti sempre con eleganza e determinazione, attraversando e segnando la storia della destra italiana», ha scritto la leader di FdI, suscitando anche su Facebook, dove ugualmente ha condiviso il messaggio, una valanga di auguri e ricordi.

L’affetto sui social: «Guarda quanti siamo ad amarti»

«Guarda quanti siamo ad amarti, nobile in tutte le opere ed il suo dire. Auguri di cuore donna Assunta», ha scritto Claudio. «Ho avuto l’onore di conoscere personalmente Donna Assunta. Una vera signora dalla forte personalità che le ha permesso di esprimere, sempre il proprio pensiero senza filtri ed ipocrisia, ma, sempre con eleganza», ha raccontato Claudia. «I miei auguri più affettuosi a questa Donna che ha sempre suscitato in me grande ammirazione e rispetto», è stato il messaggio di Giancarla, uno dei tantissimi dello stesso tenore.

L’omaggio della destra e non solo

«Storia e cultura politica ci dividevano da sempre, ma i democratici cristiani hanno sempre rispettato come avversario politico e come un galantuomo Giorgio Almirante. Tanti auguri di buon compleanno a Donna Assunta, che oggi raggiunge il venerando traguardo dei 100 anni!», è stato poi il messaggio del senatore Antonio Saccone, portavoce nazionale dell’Udc, mentre, come raccontato nella cronaca dei festeggiamenti del Corsera, cento rose le sono state fatte recapitare dalla vedova dell’ex ministro socialista Italo Viglianesi e telefonate di auguri le sono giunte, tra gli altri, da Ignazio La Russa, dal governatore della Calabria Nino Spirlì e dal deputato leghista Mauro Lucentini, che, invitato poi alla festa dalla figlia Giuliana, le si è inginocchiato davanti. Come si conviene di fronte a una vera dama.