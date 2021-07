Scontro in tv tra Montaruli e Fusani: non fate passare da no vax chi è contro l’obbligo di green pass (video)

Scontro acceso tra la deputata di FdI Augusta Montaruli e la giornalista Claudia Fusani. Montaruli ha chiarito che da parte di nessun esponente di Fratelli d’Italia vi è mai stato un appello a non vaccinarsi e che quindi non si sente chiamata in causa dalle parole di Draghi sui vaccini.

A quel punto Claudia Fusani l’ha interrotta: “L’ha detto il vostro capogruppo”. Fusani alludeva a un’intervista di Lollobrigida a Repubblica in cui aveva affermato: “Consiglio il vaccino agli over 50. Tra i 40 e 50 bisogna riflettere bene, io stesso ho riflettuto moltissimo. Le vaccinazioni non garantiscono dall’infezione“. Montaruli ha chiarito che FdI è per la libertà di scelta su questo vaccino e che Lollobrigida voleva solo dire che l’approccio al vaccino non può essere ideologico.

I toni si sono subito accesi e Montaruli ha replicato che lei è contraria al green pass e deve avere il diritto di opporsi. “State facendo passare come no vax quelli che criticano l’obbligo del green pass, questa non è corretta informazione”. E ha aggiunto che l’obbligo del passaparto sanitario è una misura che applica restrizioni in zona bianca. Fusani l’ha ancora interrotta: “Ma cosa sta dicendo?”. E Montaruli: “Lei non ha letto il decreto, lo legga”.