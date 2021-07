Scanzi, sfottò sulla rete per la previsione sulla Meloni: senza Berlusconi prenderai il 5%… (video)

Andrea Scanzi sarà pure la rockstar del giornalismo italiano (come lui stesso si definisce) ma le sue previsioni fanno acqua da tutte le parti. Sulla rete riemerge infatti un suo battibecco con Giorgia Meloni. Nel quale Scanzi osservava che senza Berlusconi Fratelli d’Italia non sarebbe andato oltre il 5%. “I numeri sono quelli – ironizzava all’epoca Scanzi – non faccia come Alfano che diceva di prendere il 10%, suvvia…”. Ebbene considerando il fatto che oggi i sondaggi danno Fratelli d’Italia come primo partito, con il 20% dei consensi, c’è davvero da riflettere sulla profondità delle profezie di Andrea Scanzi.

E proprio sul punto gli sfottò sulla rete lo portano in tendenza su Twitter. Con il commento scontato degli utenti, a cominciare da quello di Ignazio La Russa: “Scanzi davvero le azzecca tutte…”.

La sua ansia di provocazione gli gioca sovente brutti scherzi. Lo scorso maggio aveva azzardato un giudizio sugli intellettuali di destra che ha fatto sorridere anche gli intellettuali di sinistra. “Il vostro grande problema sul politically correct e sulla cultura è che vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni. Siete costretti a brandire Sgarbi, Vittorio Feltri e Povia. Siete messi male”.

E ancora, un mese fa, ipotizzava la fondazione di un partito a guida Conte e Bersani per sconfiggere le destre. Fantasie che nessun commentatore ha preso sul serio. Insomma, sarà pure ospite prediletto di Lilli Gruber ma le sue quotazioni come analista politica sono in discesa libera.

#Scanzi davvero le azzecca tutte…. pic.twitter.com/jQGwWsAF6l

— Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) July 22, 2021