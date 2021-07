Polemica per la festa romanista: Trinità dei Monti come la curva Sud, senza autorizzazione (video)

Ancora polemiche per le feste dei tifosi a Roma. Stavolta non si tratta dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei ma degli ultrà romanisti che, nella notte tra martedì e mercoledì sono scesi in strada, nel centro della Capitale ma anche in periferia, per celebrare il 93esimo anniversario della fondazione della squadra giallorossa.

Striscioni, fumogeni, bandiere, cori e sfottò: manifestazioni di esultanza che hanno ignorato del tutto le regole anti-Covid. Molti, però, non hanno gradito che i tifosi abbiano festeggiato in alcuni luoghi dall’immenso valore storico-architettonico e, in quanto tali, non consoni ad ospitare manifestazioni del genere.

In particolare non è piaciuta la trasformazione della scalinata di Trinità dei Monti in una sorta di Curva Sud pavesata con i colori della Roma. Una manifestazione senza preavviso alla Questura e che ha prodotto assembramenti tra migliaia di persone e contatti ravvicinati tra gente senza mascherina. E giovedì 29 dalle 17 alla mezzanotte sotto la curva Nord dello stadio Olimpico si ritroveranno i tifosi della Lazio chiamati a raccolta dagli Ultras Lazio. Il Messaggero dà notizia delle indagini della Digos sulle manifestazioni non autorizzate a Roma finalizzate a identificare i partecipanti.

Oggi nel Lazio si registrano 792 nuovi casi positivi (+176), 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 (-1), le terapie intensive sono 29 (+1), i guariti sono 274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6. I casi a Roma città sono a quota 519. “Le aggregazioni incontrollate – ha detto l’assessore D’Amato alludendo alla festa dei tifosi giallorossi – sono benzina nel motore del virus, non bisogna abbassare la guardia, si avvicina l’obiettivo del 70% popolazione adulta vaccinata con doppia dose entro prima settimana di agosto, non vanifichiamo gli sforzi”.