New York, tentano di rapire il figlio di 5 anni: la madre si avventa sull’auto e lo salva (video)

Sta facendo il giro del mondo il drammatico video di come una madre sia riuscita a salvare il proprio figlio di 5 anni da un tentativo di rapimento a New York, nel Queens. Nel filmato, ripreso da una telecamera di videosorveglianza, si vede una macchina accostare al lato della strada, mentre la donna e i suoi tre figli stanno camminando sul marciapiede. Sono le 20 di giovedì, di fatto è ancora pieno giorno. Dall’auto esce un giovane uomo che afferra il più piccolo dei bambini, che camminava leggermente davanti alla madre, e lo mette di corsa in auto, dove si trova un complice. La reazione immediata dalla donna e degli altri due bambini è riuscita a evitare il peggio: dopo essersi avventata con i figli sulla macchina e sull’uomo, la donna è riuscita a tirare fuori il bambino dall’abitacolo, facendolo passare dal finestrino, mentre il rapitore si è dato alla fuga.

Le immagini sono state diffuse dalla polizia di New York, che ha chiesto la collaborazione della popolazione per trovare l’uomo e il suo complice, che poi sono risultati essere il 24enne James McGonagle e suo padre. A scovarli sono stati comunque degli agenti, che hanno riconosciuto McGonagle in un ospedale, dove si trovavano per un altro servizio. Arrestato con l’accusa di tentato rapimento, il 24enne ha poi aggredito uno degli agenti che gli stava prendendo le impronte digitali. Resta invece ancora da chiarire il movente del crimine. «Io non so perché sia successo, non avevo mai visto prima quelle persone», ha detto Dolores Diaz Lopez, la mamma che è riuscita a salvare il proprio figlio.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p

