Mio Italia contro il green pass per bar e ristoranti. Bianchini: «Giocano con la paura»

No al terrorismo psicologico su covid e varianti. No al green pass per i locali pubblici, ristoranti e bar. Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia (movimento imprese e ospitalità) prosegue la sua battaglia a difesa del comparto. Che sarebbe devastato dall’obbligo del certificato verde per ospitare i clienti. “Idea malsana di Speranza, che gioca con la paura”.

Mio Italia: no al green pass, basta terrorismo

Bianchini: aspetto se Lega e 5Stelle saranno di parola Una nuova sfida lanciata al governo Draghi. Un appello a tutte le forze politiche perché contrastino questa proposta che metterebbe in ginocchio l’intero comparto. Sulla rete molti operatori hanno postato filmati ironici per ridicolizzare la proposta del ministro della Salute. Nei video si vede un cliente-attore che viene bloccato all’ingresso di un bar. Costretto a esibire decine di certificati di tamponi, vaccinazioni, analisi cliniche (urine e sangue) e green prima di poter consumare un caffè. Quasi sempre la scenetta si chiude con un sonoro vaffa del cliente.

Ristoratori sul piede di guerra

Il presidente di Mio Italia non molla. La sua battaglia – ci tiene – non è solo sindacale o corporativa. Il ristoratore viterbese, dallo scorso maggio sulla breccia, parla di ‘rivoluzione”, di bellezza, di identità culturale, di made in Italy. Utilizzando spesso l’hastag “mai domi”. Contro l’assalto delle multinazionali e del delivery. Sempre urticanti i suoi post sui social. Provocatorie le sue presenze radiofoniche e televisive.

Stanno giocando con la paura degli italiani