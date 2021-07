Milano, Meloni assente alla presentazione di Bernardo. E La Russa sbotta con la Ronzulli (video)

Giorgia Meloni è assente alla presentazione, a Milano, del candidato del centrodestra a sindaco Luca Bernardo. Tutti leggono l’assenza come un segnale agli alleati dopo la vicenda del cda Rai. Ignazio La Russa, presente alla presentazione, interpellato in merito, risponde così: “Fatevi delle domande e datevi delle risposte”.

La Russa: questa mania di esibirsi non ci piace

La Russa, seduto in seconda fila, non ha gradito che i posti di prima fila siano riservati solo a Lega e Fi. In prima fila c’è il posto vuoto di Giorgia Meloni, che sta presentando il suo libro a Latina. Mentre sta parlando Salvini, Licia Ronzulli prova a mettere sulla sedia riservata a Meloni un nuovo segnaposto con scritto ‘Lega’. Un gesto che la Russa non gradisce: prende il foglio e lo appallottola. “Quattro di Forza Italia in prima fila, questa mania di esibirsi non ci piace”, spiega poi La Russa ai giornalisti, che gli chiedono il motivo dello scontro.

A Milano FdI al 12-16% secondo i sondaggi

A Milano FdI – come scrive La Stampa – secondo alcuni sondaggi pubblicati in questi giorni sarebbe al 12-16 per cento, al pari della Lega che si colloca tra il 14 e il 18 per cento. Il candidato Luca Bernardo si è detto dispiaciuto per l’assenza della leader di FdI ma ha aggiunto di essere consapevole che «è molto impegnata. Con Meloni ci sentiamo – ha precisato Bernardo – e so che mi è molto vicina e questa è la cosa più bella».

Santanché: noi crediamo nell’alleanza, ma non sempre c’è reciprocità

Con La Russa era presente a Milano alla presentazione di Bernardo anche Daniela Santanché, coordinatrice di FdI per la Lombardia. “Noi ci abbiamo sempre creduto e Giorgia Meloni è stato il leader del centrodestra che ha più creduto da sempre all’alleanza. Crediamo che da soli non si vince mai, vince una squadra. Però non sempre vediamo una reciprocità di atteggiamenti e questo ci dispiace”, ha commentato a margine della presentazione. E sull’assenza di Meloni ha dato la stessa risposta di la Russa: “Fatevi delle domande e datevi delle risposte”.