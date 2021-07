Michetti abbandona il confronto tra candidati a sindaco. Le ragioni del clamoroso gesto (video)

Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti abbandona sul più bello il confronto con i rivali nella corsa al Campidoglio Virginia Raggi, Carlo Calenda e Roberto Gualtieri. Il video del clamoroso gesto del candidato di FdI, Lega e Forza Italia è diventato rapidamente virale.

Michetti si alza e se ne va, sbottando e allargando le braccia. Un gesto plateale, davanti a una platea numerosa. Michetti abbandona nell’esatto in cui il confronto si è avvitato in uno scambio serrato tra Calenda e Gualtieri sull’impiantistica relativa ai rifiuti per risolvere la crisi della città e il ruolo della Regione Lazio.

Doveva essere un confronto, è diventata una rissa da pollaio

«No, la rissa no», ha detto Michetti alzandosi dalla sedia e abbandonando il palchetto allestito nella casa dell’Architettura, mentre Gualtieri e Calenda continuavano a confrontarsi sui contenuti dei propri programmi. «Calenda fai il cerchiobottista, nel dire che sui rifiuti le responsabilità di Comune e Regione sono uguali. Voglio capire se sei d’accordo col tuo programma o coi Tweet contro di me», ha chiosato Gualtieri. Mentre Michetti se ne andava Calenda ha commentato: «Non è una rissa, è un vivace dibattito. Mica se po parla solo de chi vedo, dove vado, con chi piglio il caffè». Eppure il convegno, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma nell’ambito della terza edizione di Spam Restart, era un’occasione straordinaria per parlare di problemi e soluzioni importanti per la Capitale.

Michetti abbandona e spiega le ragioni del gesto



«Se si hanno cinque minuti per uno si rispettano le regole e ognuno esprime la sua posizione – ha poi spiegato ai cronisti prima di lasciare la Casa dell’Architettura – Se diventa un contraddittorio dal quale si è esclusi…”.