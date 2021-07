Il Tricolore sventola su Wembley: Italia campione d’Europa, Inghilterra sconfitta ai rigori

L’urlo: l’Italia è campione d’Europa. Tutto deciso ai rigori, al termine di una partita tesissima. Minuti finali al cardiopalma. La gioia, le lacrime. E in tutta Italia esplode la festa.

L’Italia campione d’Europa, gli azzurri, l’Inno

Tricolori a Wembley. Tensione, tifo infernale. L’inno di Mameli, i giocatori che cantano e si abbracciano, Mattarella in tribuna visibilmente emozionato. L’esecuzione di Fratelli d’Italia è accompagnata da bordate di fischi dagli spalti, occupati in larghissima maggioranza da tifosi inglesi. Inutile quindi l’appello del ct Gareth Southgate, che aveva invitato i sostenitori a non fischiare.

L’inizio da incubo

La finalissima comincia. Ma con una doccia fredda. L’Inghilterra va subito in vantaggio. Trippier, innescato dall’apertura di Kane, trova spazio sulla fascia destra e ha il tempo di fareil cross. All’altezza del secondo palo, Shaw è totalmente solo: sinistro al volo, 1-0 dopo 2 minuti. L’Italia incassa il colpo nell’avvio da incubo. Cerca di riorganizzarsi, mentre Wembley è una bolgia e l’Inghilterra gioca sul velluto. Kane arretra e gestisce i palloni per i compagni, gli azzurri concedono spazi e faticano a trovare le misure. In avanti, l’Italia non crea praticamente nulla.

Il primo tempo deludente

A centrocampo, i 5 uomini schierati da Southgate sono in costante superiorità numerica. La manovra azzurra non decolla, non arriva un pallone verso la porta di Pickford. Al 35′, prime tracce di azzurro. Chiesa prende palla a metà campo e fa tutto da solo. Punta dritto verso l’area: sinistro da 20 metri, palla fuori. L’Italia avanza il baricentro e gestisce il possesso del pallone con ragnatele di passaggi. Gli azzurri però non trovano sbocchi: Immobile corre a vuoto e non incide minimamente. Pickford, prima del riposo, si sporca i guanti per controllare agevolmente una debole girata di Verratti: 0-1 al 45′.