Il fidanzato: Saman è viva, prigioniera in Francia o Spagna di zio Danish e cugino. Il fratello rimasto a depistare

Saman è viva. E zio e cugini la tengono segregata da qualche parte in Spagna o in Francia. Saqib, il fidanzato di cui la 18enne pakistana era innamorata e che la ragazza aveva scelto di sposare, ne è certo: anche se a suggerirgli la tesi che la sua fidanzata di cui gli inquirenti cercano il corpo a Novellara, è il suo cuore. Ma non solo… «Me lo dicono cuore e testa. Secondo me è viva, tenuta segregata da qualche parte dallo zio Danish e dal cugino Nomanhullaq. Che, non a caso, sono irreperibili esattamente come i genitori», spiega al Giorno il 21enne Ajub Saquib, 21 anni, pakistano punjabi, che sospetta – e spera anche – che la ragazza potrebbe trovarsi in Francia o in Spagna.

Una speranza e una ipotesi che il giovane rilancia da giorni ormai: anche da ospite in tv. Una convinzione, come anticipato in apertura, suffragata, sì, dai sogni ricorrenti di Saqib che, racconta al quotidiano citato poco fa, «potrei ricordare che la sogno ogni notte: prigioniera dietro delle sbarre o in una piccola stanza. Piange, piange sempre. E mi dice: “amore, aiutami”»… Ma anche corroborata dalla un ragionamento che fa a dire al fidanzato di Saman: «Innanzitutto, non mi fido del fratello di Saman. Che prima ha detto che è andata via. Poi che era stata uccisa. Secondo me il suo è un depistaggio per nascondere il fatto che lei è stata sequestrata. Per questo non è fuggito con i genitori. Gli hanno detto di recitare una parte per sviare le indagini e lui lo sta facendo».