Green Pass, Fauci smentisce le certezze di Draghi sui vaccinati. Meloni: «Chi dei due mente?» (video)

«Chiarezza» per «poterci concentrare sulle giuste priorità». A chiederla nuovamente al governo è Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni dell’immunologo statunitense Anthony Fauci sul fatto che, con la variante Delta, «il livello di virus nei vaccinati che si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone (che si contagiano, ndr) non vaccinate». «I dati più recenti – ha aggiunto Fauci – mostrano chiaramente che quando una persona vaccinata viene infettata può trasmettere il virus». Dichiarazioni in netto contrasto con quelle rese da Mario Draghi sul fatto che il Green pass darebbe la «garanzia di ritrovarsi fra persone non contagiose».

Le dichiarazioni di Fauci e Draghi a confronto

Ricordando che Fauci è consulente del presidente Usa Joe Biden, Meloni ha postato sulla sua pagina Facebook un video che mette a confronto le dichiarazioni con cui l’immunologo ha spiegato le nuove linee guida dei Centers for disease control, che negli Usa hanno raccomandato di nuovo l’uso di mascherine al chiuso anche per le persone vaccinate, con quelle rese dal premier Mario Draghi nella conferenza stampa di presentazione del Green pass e rispetto alle quali la leader di FdI aveva già rilevato una certa imprudenza.

Meloni: «È lecito chiedere chiarezza al governo?»

«È lecito chiedere al governo italiano quale sia la verità tra questa dichiarazione del professor Fauci e quella del Presidente Draghi, secondo il quale chi è vaccinato e si trova in un luogo nel quale si accede solo con green pass ha la “garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”?», ha chiesto quindi la leader di Fratelli d’Italia nel suo post, sottolineando che «noi continuiamo a chiedere solo chiarezza, per poterci concentrare sulle giuste priorità. Ma diventa difficile – ha concluso Meloni – se le varie tesi esposte sono così diverse tra loro».