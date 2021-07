Germania, esplosione nel polo chimico in cui ha sede la Bayer. Le autorità: «Evento altamente pericoloso»

È allarme in Germania per un grave incidente nel parco chimico industriale di Chempark a Leverkusen, a una ventina di minuti da Colonia, dove hanno sede anche gli stabilimenti della Bayer. In mattinata nell’impianto si è verificata una forte esplosione, che si è sentita a chilometri di distanza e ha provocato l’innalzamento di una alta e densa nube di fumo nero, visibile anche da altre città. La Protezione civile ha classificato l’evento come «altamente pericoloso» e le autorità hanno invitato immediatamente la popolazione a chiudere le finestre e a rimanere in casa a causa della dispersione di sostanze chimiche nell’aria.

Allarme in Germania per l’esplosione nell’impianto chimico

Secondo la polizia di Colonia, l’esplosione, che si è verificata poco prima delle 10 di stamattina, avrebbe causato diversi feriti, ma per il momento le notizie restano molto frammentarie. L’agenzia Reuters parla di 5 persone disperse, ma il bilancio potrebbe non essere definitivo. Anche le cause dell’esplosione, che sta allarmando la Germania, già provata dall’alluvione delle scorse settimane, restano allo stato attuale da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, comunque, l’incidente avrebbe interessato l’area di discarica e un impianto di incenerimento rifiuti pericolosi. Un addetto del parco chimico ha parlato con il Frankfurter Allgemeine di un’esplosione per una «causa precedentemente sconosciuto».

Chiuse le strade intorno allo stabilimento

A complicare la situazione ci si è messo anche il vento, che ha indirizzato la nube tossica verso il territorio del vicino Bergisches Land. Le autorità, intanto, hanno chiuso diverse strade nei dintorni dell’impianto, tra le quali anche l’autostrada A1, che lo costeggia.