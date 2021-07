Alluvione senza precedenti in Germania: 4 morti e 70 dispersi, paura per i nostri connazionali (video)

C’è anche una casa sommersa dall’acqua con la bandiera italiana all’esterno, probabilmente per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei, nelle immagini che arrivano dell’alluvione che sta devastando la Germania occidentale. I violenti nubifragi delle ultime ore hanno provocato conseguenze senza precedenti.

Quattro persone hanno perso la vita e oltre 70 sono disperse a causa di forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Al momento, almeno sei case hanno ceduto, travolte da un fiume uscito dagli argini.



“Molte delle persone” disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia.

Alluvione in Germania: le immagini della tragedia

Le vittime accertate sono nell’Eifel nel distretto di Ahrweiler (Renania-Palatinato). Quattro persone sono morte a causa delle gravi inondazioni. Le circostanze esatte non sono ancora chiare.

Le inondazioni nella comunità di Schuld avevano portato al crollo di sei case. Altri 25 edifici sarebbero in pericolo di crollo nella comunità, hanno riferito fonti ufficiali. Secondo la polizia, al momento risultano scomparse 70 persone. Ci sono ulteriori denunce di persone scomparse dall’intero distretto.

In particolare, le acque hanno trascinato via sei abitazioni della località di Schuld. Le scuole restano chiuse in diversi punti, riportano i media locali. Particolarmente colpita anche la località di Hagen, dove mercoledì l’enorme quantità di acqua ha riempito decine e decine di scantinati, i tipici “Keller” delle case in Germania.

Gli ambientalisti tedeschi: “La catastrofe climatica è già qui”

Alcuni video pubblicati sui social network mostrano strade con l’acqua all’altezza delle ginocchia e altre ricoperte di fango. Le alluvioni hanno colpito anche altre parti dell’Europa occidentale e centrale: Olanda, Belgio e Svizzera.





“Gli effetti della catastrofe climatica sono già qui”, ha detto la verde Katrin Goerig-Eckardt, parlando alla emittente NTV, dove è stata invitata a commentare i forti disagi provocati da maltempo in Germania del maltempo nel sud e nel sudovest del Paese.

Nel distretto di Rhein-Sieg, nel distretto di Aquisgrana e nel Bergisches Land sono state allagate le centrali elettriche. Circa 135.000 persone sono quindi senza elettricità, ha scritto la Bild.