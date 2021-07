Curreri ricoverato per un infarto. Il leader degli Stadio è svenuto durante un concerto. I fan: “Forza Gaetano”

Gaetano Curreri, leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Dopo un malore della scorsa notte. Il cantante è svenuto durante il bis del concerto a San Benedetto del Tronto. L’artista bolognese si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico, dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con “Canzoni da camera”.

Curreri, leader degli Stadio, in terapia intensiva

I primi soccorsi gli sono arrivati da un medico che stava assistendo al concerto. Poi Curreri è stato trasferito in ambulanza all’ospedale ascolano. Si è trattato di in infarto. La prognosi è ancora riservata ma gli Stadio, che hanno confermato la notizia sui social, sono ottimisti sulle condizioni dell’amico. “Gaetano ha avuto un infarto che ha superato brillantemente. E adesso sta meglio”, dice Roberto Drovandi, bassista degli Stadio. “Ieri sera la paura è stata tanta. Ma oggi l’abbiamo sentito via telefono ed era tranquillo. Quindi siamo sicuri che si riprenderà presto. Gaetano ringrazia tutti per l’affetto manifestato”.

“Forza sei una roccia”. I messaggi di colleghi e fan

La notizia è stata confermata ufficialmente sulla pagina della popolarissima band. “Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore. In questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte”. Il musicista emiliano è stato letteralmente sommerso di messaggi di incoraggiamenti di colleghi e fan.

Il primo a salutarlo è Vasco Rossi

“Forza Gaetano, sei una roccia” è uno dei tanti commenti sotto al post. Vasco Rossi, Paolo Belli, Roby Facchinetti sono i primi a farsi sentire. Il Blasco è legato da uno legame speciale (personale e professionale) con Curreri. E ha condiviso su Instagram una foto di loro due insieme con il messaggio: “Forza Gaetano, sei una roccia”. Tra i successi che Curreri ha firmato con Vasco Rossi ci sono pezzi come Ti prendo e ti porto via, Buoni o cattivi e Un senso. Nel 2003 il cantante era stato colpito da un ictus mentre si trovava ad Acireale. Nel 2019 un altro malore, senza conseguenze serie.