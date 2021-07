Brutale pestaggio a Mantova: 2 ragazzi massacrati con spranghe e mazze da baseball. Sono in coma

Un pestaggio brutale, quello avvenuto ieri nel parcheggio di un centro commerciale di Mantova, e che ridotto in condizioni gravissime un 35enne e un 23enne, attualmente ricoverati nel reparto di rianimazione di un ospedale della città. E ora per le due vittime, in coma, si teme il peggio. Specie il più giovane dei due, secondo quanto riferisce il sito di Fanpage, sarebbe in serio pericolo di vita. I carabinieri indagano sulla feroce aggressione che, in base a quanto fin qui ricostruito, e sulla base dei reperti trovati sulla scena del crimine, sarebbe stata particolarmente efferata. Una scarica di colpi violenti, quelli inflitti ai due ragazzi, forse anche con spranghe, mazze da baseball e bottiglie di vetro rotte. Tutti reperti trovati sul luogo del pestaggio.

Brutale pestaggio a Mantova: due giovani massacrati in un parcheggio

Se sia stata una rissa o un terribile regolamento di conti, non è ancora dato saperlo. Quel che è certo, però, è che gli inquirenti al lavoro sul caso hanno aperto un fascicolo per tentato omicidio. La Procura ha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti. L’aggressione, come anticipato in apertura, è avvenuta in un parcheggio di un centro commerciale e le ipotesi al vaglio degli inquirenti propendono o per una rappresaglia o per una una vendetta legata a qualcosa di pregresso. Non è facile ricostruire l’intero contesto all’origine del brutale pestaggio, ma gli inquirenti sono determinati a venirne a capo. Partendo dal luogo della rissa violenta e dai reperti rimasti sul campo di quella che deve essere stata una battaglia iniqua e feroce.

Sulla scena del crimine ritrovate spranghe, mazze da baseball e bottiglie rotte

Stando a quanto fin qui ricostruito dagli inquirenti, ai due ragazzi pestati qualcuno avrebbe chiesto di andare nel parcheggio. Dove li attendeva un branco di almeno tre o quattro persone che poi sono passate subito alle mani. Massacrandoli di botte. A mani nudi e con oggetti pesanti. Non a caso, infatti, i carabinieri, che stanno studiando il contesto di provenienza delle vittime, avrebbero recuperato, poco distante, nei pressi di un venditore ambulante, spranghe, mazze da baseball e bottiglie di vetro, tutto materiale utilizzato durante il pestaggio. E che ora i Ris stanno attentamente analizzando. Così come stanno lavorando sulle macchie di sangue rinvenute nel parcheggio per provare a risalire all’identità degli aggressori. Di cui non si conosce al momento l’identità. Ma che hanno lasciato una seria traccia sulla loro ferocia vigliaccheria.