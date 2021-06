Si presenta “Una morte scomoda: l’omicidio di Francesco Cecchin”: segui qui la diretta

Gianni Alemanno lo ha definito «l’unico libro-verità che sia stato scritto sull’omicidio di Francesco Cecchin». Del resto, come spiega lo stesso titolo del volume, firmato da Federico Gennaccari ed edito da Fergen, quella di questo ragazzo romano di 17 anni, morto il 16 giugno 1979, dopo essere stato aggredito nella notte tra il 28 e il 29 maggio, è Una morte scomoda e, si legge nel sottotitolo, «una storia emblematica degli anni Settanta». Del perché, in occasione del 42esimo anniversario di questo ennesimo omicidio rimasto senza giustizia, l’autore ne parlerà presentando, dalle 17, il libro nel giardino di Piazza Vescovio, a Roma, che portano il nome di Francesco Cecchin. Con lui, moderati dal giornalista Roberto Rosseti, ne discutono lo stesso Alemanno, Fabio Rampelli, Maurizio Gasparri, Giuseppe Valentino, Roberta Angelilli, Luca Malcotti. «E tutti coloro – ha spiegato ancora Alemanno – che hanno lottato per ottenere la verità su questo omicidio».

La presentazione può essere seguita anche in diretta, attraverso il Secolo d’Italia: qui o sulla nostra pagina Facebook.