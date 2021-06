Sileri, ottimista ma non troppo. E sullo stop alle mascherine al chiuso dice: aspettiamo l’autunno

Sileri a tutto campo. Il sottosegretario alla Salute, in un’intervista rilasciata a Radio Capital, affronta il tema ad ampiuo spettro: dai vaccini al mix di fiale. Passando per le mascherine. E fino alla riapertura delle discoteche. Ma a partire dalla richiesta di vaccinazioni che, stando a quanto asserito dal vice di Speranza sarebbe in calo al punto da destare allarme.

E allora, «non sono preoccupato della riduzione, seppur minima, delle consegne di dosi di vaccino», ha dichiarato Sileri in un’intervista rilasciata oggi a Radio Capital. Ma, ha poi aggiunto subito, «sono più preoccupato della richiesta di vaccinazioni e del calo della richiesta di vaccinazioni da metà luglio in poi». «Come accaduto in altri Paesi – spiega infatti il sottosegretario alla Salute – probabilmente avremo un numero di vaccinazioni giornaliere che progressivamente sarà in calo, secondo me, dal 15-20 di luglio. Quindi – ha poi aggiunto – anche se potrebbe esserci una riduzione nella consegna delle dosi, sarà sempre una diminuzione che assolutamente, né in maniera assoluta, né in maniera relativa, influenzerà il numero di vaccinazioni giornaliere».

Sileri, mascherine al chiuso: «Per l’addio aspettiamo almeno l’autunno»

Un tema, quello delle vaccinazioni e del calo di contagi, strettamente connesso alla vexata quaestio della mascherine. Non a caso, sul punto Sileri rileva: «Andando avanti con le vaccinazioni si arriverà progressivamente anche a togliere le mascherine all’interno. Non può essere data una data oggi. Né può essere fatta a dire il vero una previsione. Aspettiamo almeno l’autunno», ribadisce il sottosegretario ai microfoni di Radio Capitol, dai quali poi aggiunge anche: «Vedremo come saranno i contagi. Una eventuale ripresa delle infezioni francamente ci sarà. E a quel punto si deciderà quando togliere definitivamente la mascherina».

«Luglio potrebbe essere il mese di riapertura per le discoteche»

L’estate, luglio in particolare allora, sembra diventare un periodo centrale per la risoluzione di molte questioni in corso. Tanto è vero che, a riguardo, Sileri sempre nell’intervista radiofonica dichiara: «Luglio potrebbe essere il mese di riapertura per le discoteche. Sì, il prima possibile, spero entro la prima decade di luglio» conferma il sottosegretario che, sul tema delle riaperture torna a ribadire anche l’importanza di pensare alle università. «Si parla di stadi e di riaperture», rilancia il numero due della Salute, «ma io – aggiunge a stretto giro – propenderei per garantire la ripresa delle lezioni in presenza nelle università».

Sileri, ho chiesto una soluzione normativa per il mix di vaccini

Infine, sul dibattuto caso del mix di vaccini, Sileri, stavolta in un’intervista rilasciata al Tg5, prova a fare chiarezza. Una chiarezza fin qui disattesa in una infinita sequela di annunci, smentite che hanno minato l’attendibilità della comunicazione sul tema del mix delle dosi vaccinali. E così il sottosegretario dichiara: «Questa mattina ho chiesto alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria di cercare una soluzione normativa che consenta in maniera inequivocabile e chiara l’utilizzo della vaccinazione eterologa anche al di sopra dei 60 anni».

Possibilità di eterologa anche per gli over 60

Perché, ha rilanciato Sileri, «credo sia giusto dare a tutti la possibilità di cambiare tipologia di vaccino. Anche se per gli over 60 il vaccino a vettore virale, come AstraZeneca, rimane sicuro e non gravato da quelle complicanze rarissime che si sono invece osservate nei soggetti più giovani». Sarà la volta buona per una decisione univoca e definitiva?