Roma allagata per un temporale. E il web cita la Raggi di 5 anni fa: “Gonfiate i gommoni” (video)

Basta un temporale per allagare Roma come ai vecchi tempi. Quelli del sindaco Pd Ignazio Marino, ribattezzato “sottoMarino” per la sua incapacità di far pulire caditoie dei dei tombini. Ora nella bufera finisce Virginia Raggi, che sul maltempo aveva costruito la sua campagna elettorale.

FdI: “Romani stanchi di tanta incapacità, Raggi vada casa”

“Non solo con un temporale la città si blocca, ma oltre al danno la beffa ossia i rifiuti non raccolti che galleggiano nella strada che si trasforma in un fiume di acqua putrida decorata da sacchetti di spazzatura che galleggiano in bella mostra. Ecco la cura Raggi, caditoie ostruite per mancanza di manutenzione e rifiuti galleggianti per la mancata raccolta da giorni. Questo è il biglietto da visita che l’operato della giunta Raggi ha dato alla città con il risultato che con un temporale la città è paralizzata, con macchine e mezzi pubblici bloccati nelle strade, e con l’ulteriore beffa di essere circondati da rifiuti e disagi indicibili soprattutto nei confronti degli alunni e delle categorie più fragili”. Questo il durissimo commento di Francesco Figliomeni di Fratelli d’Italia.

“Nei mesi scorsi – aggiunge – avevamo segnalato per tempo queste possibili criticità ma anche su questo punto i 5 Stelle non sono pervenuti. I romani sono esausti, sfiancati da tanta incapacità, il Sindaco ne prenda atto e rassegni le dimissioni”. Mentre il consigliere regionale di FdI, Antonello Aurigemma, osserva. “Se, come si dice in questi casi la pioggia serve per lavare e ripulire le strade, auspichiamo veramente che i cittadini alle prossime elezioni comunali possano anche loro fare pulizia, mandando a casa una sindaca che ha fatto solo disastri. E ciò è abbastanza evidente a tutti”.

Quando la Raggi diceva: “Domani piove, gonfiate i gommoni”

Con perfida ironia Carlo Calenda su twitter postan il tweet della Raggi ai tempi dell’amministrazione Marino: “Roma: domani piove. Gonfiate i gommoni!”. Calenda aggiunge: “Non farò questo a Virginia Raggi ma occorre capire cosa è successo oggi. Se hai un’idea spiegalo alla cittadinanza. #alluvione #Roma”.

Matteo Salvini posta invece un video con le strade allagate di Roma, dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città. “Poco fa a Roma in corso Francia, terrificante. Solidarietà ai cittadini della Capitale”.

Temporale a Roma: “Mancano solo i coccodrilli e le canoe”

E Forza Italia ironizza sul temporale a Roma. “Se voleva fare un parco a tema, Virginia c’è riuscita: in pochi minuti di pioggia, Corso Francia è diventato un affluente del Tevere, si sono formati i famosi laghi di Ponte Milvio e Piazzale Clodio. A via Giulia, invece, è sbucata una cascata. Mancavano i coccodrilli, qualche liana, canoe e cappelli da esploratore e si poteva far pagare un biglietto ai visitatori. Questa però è la desolante realtà della Roma a 5 Stelle. La Raggi può dire quello che vuole: dopo 5 anni di nulla e proclami capziosi, Roma è una città disastrata da tutti i punti di vista. Abbia un minimo di buon senso e non si ricandidi”. Lo dichiara il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De Micheli.