Renato Zero allo Spallanzani incoraggia i vaccinandi. Il cantautore si è vaccinato a fine marzo

Renato Zero all’Inmi Spallanzani di Roma. Il cantante e showman romano, dopo una visita privata, ha deciso di salutare e incoraggiare le persone in attesa di vaccinarsi. Ad accompagnarlo il direttore sanitario, Francesco Vaia.

Renato Zero: viva il vaccino! Viva la vita!

Il cantautore si era vaccinato a fine marzo all’hub vaccinale dell’Auditorium pubblicando sulla sua pagina Fb la foto corredata da questo commento: “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!“.

Allo Spallanzani studio sulla vaccinazione eterologa

L’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, d’intesa con la Regione Lazio, è al lavoro per avviare a breve uno studio per verificare efficacia e sicurezza della nuova strategia “eterologa” della vaccinazione anti Covid, cioè la somministrazione di una seconda dose con vaccino mRNA a coloro che avevano ricevuto Astrazeneca alla prima dose.

Vaia: dare al Paese maggiore serenità

Sulla base di quanto emerso da altri studi europei (in particolare uno inglese e uno spagnolo) nel nostro paese è già stata disposto il richiamo con vaccini mRNA ai cittadini con meno di 60 anni di età vaccinati per la prima dose con Astrazeneca. Ma l’Istituto di riferimento italiano per le malattie infettive vuole vederci chiaro con uno studio proprio, che mira anche a “a creare – ha detto il direttore Francesco Vaia – nel Paese maggiore serenità e maggiore consapevolezza rispetto a una scelta del governo che si condivide”.