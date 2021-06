Referendum sulla giustizia: ecco cosa chiedono i 6 quesiti, dal Csm alla responsabilità dei magistrati

Elezioni del Csm; responsabilità diretta dei magistrati; equa valutazione dei magistrati; separazione delle carriere dei magistrati; limiti agli abusi della custodia cautelare; abolizione del decreto Severino. Sono sei i referendum sulla giustizia presentati da Radicali e Lega. Secondo Matteo Salvini dovrebbero rappresentare una «dote» al governo, ma per ora hanno rappresentato solo l’apertura di un nuovo terreno di scontro in seno alla maggioranza, con le ripercussioni più forti all’interno del Pd. La raccolta delle firme inizierà il 2 luglio, con un obiettivo ambizioso: arrivare a quota un milione di sottoscrizioni, ovvero il doppio di quelle necessarie per la presentazione. Ma, al di là dei titoli, cosa chiedono i referendum sulla giustizia?

Ecco cosa chiedono i referendum sulla giustizia

Quesito numero 1: Elezioni del Csm

Il quesito referendario vuole abrogare il vincolo delle firme per la candidatura di un magistrato al Csm. Oggi ne servono tra le 25 e le 50. L’eliminazione di questo passaggio punta a permettere a tutti i magistrati di candidarsi, «senza dover sottostare al condizionamento delle correnti», hanno spiegato i promotori, facendo riferimento al “caso Palamara”.

Quesito numero 2: Responsabilità diretta dei magistrati

Il quesito vuole introdurre la possibilità di chiamare in giudizio il magistrato, qualora il cittadino riconosca nella sua condotta una lesione dei propri diritti. Attualmente, invece, il cittadino che si ritiene danneggiato può solo fare causa allo Stato, il quale eventualmente si rifarà sul magistrato.

Quesito numero 3: Equa valutazione dei magistrati

Il quesito chiede di abrogare la norma che esclude la possibilità per la componente non togata del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari, composta da avvocati e professori universitari, di intervenire nelle discussioni e nelle votazioni sui temi inerenti la professionalità dei magistrati. L’obiettivo è superare il principio della giustizia solo interna della magistratura.

Quesito numero 4: Separazione delle carriere

Il quesito vuole introdurre il principio per cui il magistrato, una volta scelta a inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, non possa più passare all’altra. Oggi, invece, tra le due funzioni non esiste alcuna separazione e i magistrati della pubblica accusa possono passare al ruolo di giudici e viceversa senza vincoli.

Quesito numero 5: Limiti alla custodia cautelare

Il quesito punta a limitare la possibilità di ricorrere alla carcerazione preventiva prima dell’emanazione di una sentenza definitiva di condanna. I promotori chiedono che la misura si applichi solo ai reati gravi e che si abroghi il comma 1, lettera c) dell’articolo 274 del codice di rito che prevede l’applicazione della custodia cautelare in carcere in caso di pericolo di reiterazione del reato.

Quesito numero 6: Decreto Severino