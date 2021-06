Radio University, dibattito sul mondo del calcio e sull’Inter. Segui la diretta sul “Secolo d’Italia”

Oggi, domenica 6 giugno 2021 nuovo appuntamento con Radio University, in diretta sul Secolo d’Italia a partire dalle ore 11. La puntata con Ignazio La Russa e Walter Jeder si preannuncia ricca di spunti e argomenti inediti. Primo ospite Francesco Alberoni, che parlerà del suo libro Il Rinnovamento del Mondo – dal 1989 al 2019, in uscita il 15 giugno, dal contenuto inedito di cui ci svelerà qualche indiscrezione in esclusiva. Seguirà un avvincente dibattito sul mondo del calcio e nello specifico sull’Inter, tra Ignazio La Russa, grande appassionato, tifoso e piccolo azionista della squadra nerazzurra, ed Ernesto Pellegrini, imprenditore e dirigente sportivo italiano, ex presidente dell’Inter, dal 1984 al 1995.