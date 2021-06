Flash – Ritrovato vivo Nicola Tanturli, il bambino scomparso a Palazzuolo sul Senio

E’ stato trovato vivo il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi, scomparso dalla sera di lunedì 21 giugno dalla sua casa colonica nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze), nell’Alto Mugello. Lo rendono noto i carabinieri. Il bambino era in buone condizioni, ma in fondo a una scarpata, a 2,5 km da casa. A trovarlo è stato un giornalista della Rai, sul posto per realizzare servizi di cronaca sulla scomparsa del bambino, un giornalista de “La vita in diretta”.

Nessuna certezza sulla dinamica della scomparsa. Solo ipotesi. Forse il piccolo di 21 mesi potrebbe essersi allontanato dal letto di casa. Dove era stato messo a riposare dai genitori, intorno alle 19 di lunedì sera. “Per ora sappiamo solo che il bimbo è sparito”, risponde il primo cittadino. Altra pista, la più terribile, che possa essere stato attaccato da qualche animale presente nei boschi che circondano il casolare, Un lupo o un tasso. “Certo, gli animali potrebbero averlo attaccato”, dice il sindaco del paesino. ” Ma questa è una delle varie ipotesi che si possono formulare, non una certezza al momento”.