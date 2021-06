La “cancel culture” ha un solo scopo: renderci ignoranti. Il processo di involuzione è in atto

Senza la Grecia e Roma non saremmo. Tutto ciò che concepiamo da secoli, da millenni ci viene da Atene e da Roma: se abbiamo conquistato la separazione tra la filofia e la religione la dobbiamo ai Greci; se abbiamo un primato nella scultura, nella architettura, nella letteratura, o comunue non superati, ed anche la pittura, lo dobbiamo ai Greci ed a Roma. La sapienza giuridica di Roma ha forgiato l’ossatura del Diritto, in ogni campo tutto ciò che è venuto in seguito ha avuto come ideale la Grecia e Roma. Vi sono state altre civiltà, da noi, hanno tentato di raggiungere i greci e i romani, nel diritto, nella filosofia, nell’arte, senza eguagliarli. Sono stati i greci e i romani civiltà schiavistiche? Totalmente schiavistiche. Come tutti i popoli antichi, come lo sono stati i popoli che oggi rivendicano di accusarci di schiavismo.

Senza Grecia e Roma

I centro-americani giungevano ai sacrifici umani e si massacravano vicendevolmente in guerre di sterminio perenni. Chi può scagliare la prima pietra contro i “bianchi” insanguinerà la pietra del sangue di colui, nero, ispanico, bianco, giallo, che egli ha ucciso. Nessun popolo si è reso immune dal tentativo di dominare altri popoli, di schiavizzarli, non riuscendoci, spesso, ma tentando. O quale popolo? Se dovessimo giudicare i popoli in nome del passato crudele non vi sarebbe ombra che reggerebbe, da Occidente ad Oriente, da Nord a Sud ,da Est ad Ovest, per terra, per mare, ed in ogni cantuccio, e non solo gli antichi ma anche i popoli odierni!

La pretesa di alcuni atenei americani

Che significa negare la lingua, la civiltà dei Greci,dei Romani, secondo la pretesa dell‘Università di Princeton e di altre Università; e la moda di correnti ideologiche, per eliminare con quelle civiltà i misfatti dell’uomo bianco? Ha compiuto solo misfatti, l’uomo bianco? Non hanno compiuto misfatti gli altri popoli? Del resto, che risolve eliminare una strabiliante cultura? Rende liberi gli schiavi antichi? Punisce gli antichi schiavisti?No! Rende ignoranti i popoli attuali. E stabilisce il diritto di vendetta distruttiva di ispanici, afroamericani, neri. E siamo nel punto del precipizio. Se dovessimo cancellare il passato perché nefando per molti aspetti finirebbe la Storia di ogni popolo. Se si vuole esclusivamente colpire la civiltà dei bianchi è faccenda diversa. Avremmo una riproposizione della consueta lotta di dominio, e così come i musulmani cercano di conquistare l’Occidente con le migrazioni e la soverchiante natalità, neri, ispani, afroamericani cercano di dominre i bianchi con la natalità, con il senso di colpa dell’uomo bianco,ed il suicidio culturale e demografico, con l’omicidio culturale dell’uomo bianco.

Chi ci sostituirà?

Diverremmo società senza civiltà, ci accoglierebbe l’uguaglianza in basso. E chi merita di sostituirci? Vorremmo conoscerlo questo popolo a noi superiore! Se non basta l’inclusione ma vogliono addirittura la nostra esclusione no! Ovviamente moltissimi di noi non accetteranno questa negazione della nostra civiltà. Perché è una negazione a vuoto, è una negazione senza alternativa, è una negazione di civiltà senza altra civiltà. Direi che è la negazione della civiltà. Sì, della civiltà ossia della nostra civiltà, perchè l’uomo non è intercambiabile, una bottiglia vuota. C’è il diritto della legittima difesa, verso chi ci vuole annullare, chi ci dichiara guerra. Vi è un progetto di involuzione antropologica. E lo scopo ultimo è non solo privare di civiltà l’uomo bianco, ma privare di umanità l’uomo.