Irama lancia “Melodia Proibita” (ecco il video). E si candida a salire sul trono di re dell’estate

È uscito l’attesissimo nuovo singolo di Irama, Melodia Proibita. L’artista si candida così a sedersi sul trono di re dell’estate con una ballad dal sapore reggaeton.

Ha scelto di scendere in campo un po’ in ritardo rispetto agli altri, ma molti ritengono sia stata una scelta giusta. Infatti, i famosi tormentoni estivi non hanno finora avuto particolare successo. Tutti si aspettavano inizi-bomba per alcuni brani che invece hanno deluso le aspettative. Al contrario, Melodia Proibita ha le caratteristiche per diventare il vero tormentone di luglio e agosto. I fan l’hanno accolto sin dalle prime ore del mattino con molto entusiasmo.

Irama lancia “Melodia Proibita”

Scritta da Irama e prodotta insieme a Dardust e Giulio Nenna, la canzone ha un ritmo molto forte, con sfumatura latin, tipiche dell’artista. Dopo Nera, Arrogante e Mediterranea, arriva quindi il poker. Il brano crea «una forte sinergia che cerca di trasportarci verso l’estate imminente con una leggerezza di cui tutti noi abbiamo bisogno per scrollarci di dosso il peso dei mesi passati». È quanto si legge nel comunicato ufficiale con cui si annuncia l’arrivo del pezzo.