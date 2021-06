Incendio allo svincolo di Fiano Romano: casello chiuso e fumo visibile da chilometri

Un incendio ha distrutto tre caselli della barriera autostradale di Fiano Romano, provocando gravi disagi alla circolazione. L’incendio alla diramazione di Roma Nord è divampato intorno alle 15 ed è stato provocato da un autoarticolato da 35 quintali, andato a fuoco per cause da accertare. L’incidente, comunque, non ha provocato feriti e anche il conducente del mezzo è rimasto illeso.

L’incendio al casello di Fiano Romano

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, con due squadre e due autobotti, la polizia stradale e il il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Dai caselli si è levata un’alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, mentre le auto rimanevano in coda di lato con il casello temporaneamente chiuso.

Autostrade invita a usare il casello di Castelnuovo di Porto

Autostrade per l’Italia, ha quindi invitato gli automobilisti a utilizzare in ingresso e in uscita dall’autostrada la vicina stazione di Castelnuovo di Porto, assicurando comunque che la viabilità risulta pienamente regolare. Inoltre, ha ricordato che che le informazioni sulla viabilità sono costantemente aggiornate sui consueti canali: la App My Way, scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al numero verde 840.04.21.21.