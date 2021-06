Il virologo Pregliasco dispensa consigli sull’hashish: «Se uno si fa le canne può vaccinarsi tranquillamente»

Pregliasco: «Bacio e ballo in discoteca sono una roulette russa»

Pregliasco poi si è soffermato a parlare delle discoteche. È più pericoloso ballare in discoteca o baciare uno sconosciuto? «È come una roulette russa in entrambi i casi. Con il ballo si sta vicini, si aumenta la frequenza respiratoria, c’è l’affollamento. Insomma – ha spiegato Pregliasco – non è una buona situazione. Per ballare si dovrebbe stare a distanza di più di un metro e quindi essere pochi in pista. Per i baci, comunque, meglio tra chi ha fatto due dosi di vaccino».

«Per baci e abbracci aspettiamo un po’»

Qualche settimana fa Pregliasco aveva dato consigli anche sui flirt estivi. Intervistato dall’Adnkronos, «tra il serio e l’ironico», il virologo dell’Università Statale di Milano, aveva dato il via libera «alla stretta di mano che ormai abbiamo imparato a igienizzarci, ma per baci e abbracci aspettiamo ancora un po’». Anche i vaccinati, aveva sottolineato ancora Pregliasco, devono conservare la prudenza. «Io manterrei una certa attenzione a prescindere. E la mascherina va tenuta anche se si è tra vaccinati, almeno in questo periodo. Poi – aveva aggiunto – nelle prossime settimane vedremo».