Il Covid e il laboratorio a Wuhan: un video prova che c’erano pipistrelli vivi e smentisce l’Oms (video)

Origine del Covid e laboratorio di Wuhan: un video rilancia il binomio provando a suon di immagini che lì c’erano pipistrelli vivi. Un dossier filmato che smentisce il report dell’Oms, con conseguente imbarazzo dell’Organizzazione… Dunque, c’è un video che mette in crisi l’Organizzazione mondiale di sanità e rinfocola, argomentandole, le teorie fin qui definite spregiativamente “complottistiche”. Quelle che, per intenderci, localizzano l’origine del virus nel laboratorio di Wuhan. Quelle, insomma, sempre sostenute per esempio dall’ex presidente americano Donald Trump. E che il suo successore John Biden, ha denigrato fino a qualche settimana fa, salvo poi ricredersi illuminato sulla “via di Damasco” da nuovi dossier e nuove convenienze geo-politiche…

Ma tant’è: il video in oggetto, pubblicato in esclusiva da Sky News Australia e dal quotidiano The Australian, sta infiammando il dibattito sull’origine del Covid. Scarnificando rassicurazioni e alimentando nuove certezza a suon di immagini e di commenti che le corredano (in basso, un servizio della Bbc da Youtube che rilancia notizia e video). Già, perché sequenze e frame contenute in quel video confermano una volta per tutte che l’Istituto di virologia di Wuhan, in Cina, aveva pipistrelli vivi in gabbia. E dunque rafforzano la teoria secondo cui il virus sarebbe perciò sfuggito al laboratorio. Un’ ipotesi, come noto, che le autorità cinesi hanno smentito a più riprese, urlando al complotto internazionale e, al tempo stesso però, negando spirito di collaborazione. Completezza. E attendibilità di argomentazioni e documentazione richieste nel corso delle varie indagini fin qui svolte.

Origine del virus, il video prova “che c’erano pipistrelli vivi nel laboratorio di Wuhan”

Dunque, dall’altra parte dell’emisfero, ora arriva questo video: che alimenta ancora una volta i dubbi sull’origine del coronavirus. Tra le tante immagini, allora, una in particolare rapisce l’attenzione: quella in cui si vede uno scienziato mentre nutre un pipistrello con un verme. Il filmato, spiega tra gli altri il sito del Tgcom 24, è stato «realizzato dall’Accademia cinese delle scienze in occasione del nuovo laboratorio di biosicurezza di livello 4. Ed è stato registrato nel maggio del 2017». Come arcinoto, ormai, fin dall’inizio della pandemia, sotto i riflettori del mondo sono finiti i mercati alimentari (wet market) cinesi, dove i locali vendono e acquistano animali selvatici vivi. Cioè, proprio i soggetti ritenuti da sempre responsabili della trasmissione di virus all’uomo. Ma altre ipotesi, non meno accreditate o prese in considerazione, suggerivano l’idea di una sperimentazione da parte degli scienziati cinesi e di un errore umano all’origine della diffusione del virus.