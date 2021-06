Gasparri: “Draghi stia tranquillo, i grillini voterebbero anche Attila per non mollare le poltrone” (video)

“Quelli del M5S voterebbero anche il Governo Attila pur di restare attaccati alla poltrona. Il Governo Draghi può dormire sonni tranquilli, sono loro che non sanno dove andare a dormire”: così il senatore Maurizio Gasparri sulle possibili ripercussioni delle vicende interne al M5S sulla tenuta del Governo.

Grillo e l’ipotesi di una “sfiducia”

Restano intanto in subbuglio i gruppi parlamentari del M5S, dopo il benservito di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Rabbia, amarezza ma anche sconcerto continuano a serpeggiare tra deputati e senatori. La rabbia è tale che qualcuno spinge a ipotizzare che anche quella della ‘sfiducia’ sarebbe una strada da valutare. Grillo è stato raggiunto da 6000 ‘vaffa’ in due ore – il senso di alcuni sms che rimbalzano nella chat interne e visionati dall’Adnkronos – 28mila follower hanno lasciato la sua pagina Facebook. “E’ evidente che la base è con Conte”, la riflessione che in molti condividono. Mentre la scissione appare ormai a un passo, tutti gli occhi sono puntati sull’ex presidente del Consiglio, che a ore, forse già prima dell’assemblea dei deputati fissata per questa sera alle 19, potrebbe tornare a far sentire la sua voce, spiegando cosa intenda fare del proprio futuro.