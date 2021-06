Paura agli Europei, Eriksen crolla a terra svenuto (video): infarto? Il calciatore è vivo e cosciente

Momenti di paura a Copenhagen durante il match degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Nel finale di primo tempo si è improvvisamente accasciato a terra il centrocampista della Danimarca e dell’Inter Christian Eriksen a cui i medici stanno praticando un massaggio cardiaco. ‘ stata interrotta la partita Danimarca-Finlandia match degli Europei in corso di svolgimento a Copenhagen, dopo il malore che ha colpito.

Per Eriksen un possibile infarto

I medici hanno immediatamente soccorso il giocatore praticando un massaggio cardiaco coi compagni di squadra a far cerchio attorno al centrocampista. Dopo diversi minuti il giocatore dell’Inter è stato portato negli spogliatoi, gara interrotta.

La moglie di Christian Eriksen è scoppiata in lacrime in campo dopo il malore che ha colpito il centrocampista nel finale di primo tempo di Danimarca-Finlandia, sfida valida per gli Europei di calcio. “Partita sospesa per una emergenza medica”. La Uefa ha ufficializzato così sui canali social lo stop al match valido per gli Europei tra Danimarca e Finlandia a causa del grave malore di cui è stato vittima il centrocampista danese Eriksen.

I giocatori danesi si sono messi davanti al compagno in cerchio per nasconderlo dalle telecamere, alcuni in lacrime, altri che pregavano. Il trequartista dell’Inter è stato portato fuori dal campo, dopo oltre 10 minuti. Non si hanno ancora informazioni sulle sue condizioni anche se una foto che lo ritrae mentre esce dal campo lo mostra con gli occhi aperti e cosciente. Il giocatore, fa sapere l’Uefa, “è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato”. Al momento è stato chiesto al pubblico di Copenaghen di restare all’interno dello stadio di Copenhagen.