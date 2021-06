Ecco l’atteso Rapporto “definitivo” degli 007 Usa sugli Ufo: gli alieni non esistono. O forse sì (video)

Il Rapporto sugli Ufo era attesissimo ma le attese sono rimaste deluse: l’intelligence americana non è stata in grado di trovare conferme della presenza di alieni nello spazio. Ma, in realtà, non preclude nulla. Insomma la caccia agli alieni è ancora aperta.

È stata la Cnn a fregare tutti sui tempi e ad anticipare quelle che sono le conclusioni dell’atteso rapporto sugli Ufo che dovrebbe essere consegnato al Congresso Usa alla fine di questo mese. E che avrebbe dovuto definitivamente sgombrare il campo dai dubbi sull’esistenza o meno degli alieni spiegando scientificamente cosa sono e da dove vengono questi strani oggetti volanti non identificati che sfidano le leggi della fisica.

Per i funzionari statunitensi dell’intelligence, anticipa la Cnn, gli oggetti volanti non identificati incontrati dai piloti della Marina degli Stati Uniti negli ultimi anni non possono essere definiti come astronavi aliene.

Tuttavia questi oggetti, ammettono gli stessi funzionari baloccandosi con le parole come solo la burocrazia aliena sa magistralmente fare, non sono stati identificati, come spiegano le fonti citate dal New York Times.

Tre delle cinque fonti citate dal giornale non hanno però escluso una possibile presenza aliena nello spazio.

Non è stata nemmeno esclusa la possibilità che questi oggetti appartenessero ad aerei russi o cinesi, sollevando così dubbi sulla sicurezza nazionale, ha affermato una delle fonti.

Insomma, una cosa è certa: gli alieni non esistono. O forse sì.