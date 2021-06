Desiree, anche il quarto condannato resta in cella. La rabbia della mamma: “Volevo l’ergastolo per tutti”

Arriva la sentenza per il brutale omicidio di Desiree Mariottini: e ancora una volta lascia l’amaro in bocca per un verdetto che non rende piena e definitiva giustizia. Infatti, nonostante due ergastoli e altre due condanne a 27 anni e 24 anni e mezzo, c’è stato subito un disguido. Uno degli imputati era tornato libero per scadenza dei termini di custodia cautelare. Tanto che, sulle prime, quello della mamma della 16enne era stato un commento amaro: «Non ho avuto giustizia». Oggi, poi, il caso si chiarisce: e se ieri per Minthe, nonostante la condanna a 24 anni e mezzo, le carte sembravano disporre la scarcerazione per i fatti di droga, oggi, il drammatico equivoco sembra risolto. L’imputato, infatti, raggiunto dall’ordinanza custodia per omicidio, non lascia il carcere.

Desiree Mariottini: arriva la sentenza per i suoi assassini

Questo hanno stabilito, dunque, dopo oltre nove ore di camera di consiglio, i giudici della terza Corte d’Assise di Roma che hanno emesso la sentenza per l’omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in un palazzo di via dei Lucani (nel quartiere San Lorenzo), il 19 ottobre del 2018. I giudici hanno condannato Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe, accusati di avere violentato e ucciso con un mix di droghe la sedicenne. I capi d’imputazione erano, a vario titolo, di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori.

Le accuse: omicidio volontario, violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti a minori

In particolare, i togati hanno condannato all’ergastolo Mamadou Gara e Yusef Salia. Mentre a Brian Minteh hanno sancito il verdetto che lo condanna a 24 anni e mezzo Brian Minteh. Tuttavia, come anticipato in apertura, l’uomo è già tornato libero per scadenza dei termini di custodia cautelare. Per Alinno Chima, invece, la sentenza ha stabilito una condanna a 27 anni. Lo scorso dicembre i pm Maria Monteleone e Stefano Pizza avevano chiesto l’ergastolo per tutti e quattro gli imputati con isolamento diurno per un anno.