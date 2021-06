Covid, 51 morti e il tasso di positività in risalita. Record di vaccinazioni: 600mila in un giorno

LAZIO – Sono 233 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 5 morti. A Roma segnalati 115 nuovi casi. Nel complesso, su oltre 7mila tamponi nel Lazio (-3946) e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 233 nuovi casi positivi (+36), i decessi sono 5 (-4), i ricoverati sono 690 (-60). I guariti sono 1125, le terapie intensive sono 125 (-1).

Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 115. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando che “incidenza e rt sono da zona bianca”.

LOMBARDIA – Sono 359 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I morti sono 16, per un totale di 33.669 dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I ricoverati positivi negli ospedali lombardi sono 833, quattro in meno di ieri, e quelli nei reparti di terapia intensiva 167, tre in meno nelle ultime 24 ore.

CAMPANIA – Sono 255 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 199 sono asintomatici e 56 sintomatici. I positivi sono stati individuati su 8.298 tamponi molecolari e 3.318 antigenici. Registrato un morto nelle ultime 48 ore. I pazienti covid in terapia intensiva sono 46. Negli altri reparti, 571 persone.

PUGLIA – Sono 139 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. E’ ancora in calo il numero dei nuovi casi positivi a fronte di una secca diminuzione dei test. Lieve l’aumento dei decessi. Costante l’aumento dei guariti e di conseguenza il calo degli attuali positivi. Lieve anche la flessione dei ricoverati.

I casi attualmente positivi sono 18.830. I pazienti ricoverati sono 444 mentre ieri erano 456 (-12). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 251.382 così suddivisi: 94.711 nella provincia di Bari; 25.385 nella provincia di Bat; 19.434 nella provincia di Brindisi; 44.905 nella provincia di Foggia; 26.653 nella provincia di Lecce; 39.131 nella provincia di Taranto; 801 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota.

VENETO – Sono 80 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, non sono stati registrati decessi. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza covid-19 rimane 11.580. Gli attuali positivi sono 6.880 (- 110), i dimessi/guariti sono 405.542 (+190).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 13 i contagi da Covid-19 rilevati oggi, 6 giungo, in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati effettuati 2.278 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dello 0,57%. Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 0 casi (0%). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 1 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 28. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.792, con la seguente suddivisione territoriale: 816 a Trieste, 2.008 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.004, i clinicamente guariti 5.656, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.696. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.177 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.256 a Trieste, 50.671 a Udine, 20.982 a Pordenone, 13.068 a Gorizia e 1.200 da fuori regione.

ABRUZZO – Sono 39 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrato 1 morto. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza covid-19 è 2.491. Gli attuali positivi sono 5.152 (+38), i dimessi/guariti sono 66.634.

EMILIA ROMAGNA – Sono 172 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 6 giugno, in Emilia-Romagna, dove sono stati eseguiti 11.644 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 1,5%. Si registra un’altra vittima, un uomo di 60 anni nel Reggiano, che porta il totale dei morti con Covid-19 a 13.209. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (+2 rispetto a ieri), 412 quelli negli altri reparti Covid (-11). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,9 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 431 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 360.157. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.454 (-260 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.972 (-251), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Somministrate complessivamente 2.865.184 dosi; sul totale, 1.047.965 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

BASILICATA – Sono 31 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrato 1 morto. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza covid-19 è 584. Gli attuali positivi sono 3.338 (- 40), i dimessi/guariti sono 22.571 (+70).

TOSCANA – Sono 193 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Si registrano anche 9 morti. I nuovi casi individuati su 14.814 test di cui 9.308 tamponi molecolari e 5.506 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,30% (3,3% sulle prime diagnosi). “Diminuiscono i ricoveri per Covid in tutta la regione”, scrive ancora Giani. Rispetto a ieri si registra un lieve aumento dei contagi: erano 154. I Vaccini attualmente somministrati nella regione sono 2.283.702.

SARDEGNA – Sono 31 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrato 1 morto. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza covid-19 sale a 1.473. Gli attuali positivi sono 12.477 (- 6), i dimessi/guariti sono 42.927 (+ 36).

PIEMONTE – Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato oggi, dopo mesi, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sono 129 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari all’1,3% di 10.282 tamponi eseguiti, di cui 6.019 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 63 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 461 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.289. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.050.231 (+10.282 rispetto a ieri), di cui 1.664.277 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 349.962 (+244 rispetto a ieri), 27.653 Alessandria, 16.600 Asti, 10.840 Biella, 50.730 Cuneo, 26.876 Novara, 188.020 Torino, 12.947 Vercelli, 12.461 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.421 extraregione e 2.414 in fase di definizione.

MARCHE – Sono 75 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 6 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2729 tamponi: 1258 nel percorso nuove diagnosi (di cui 262 nello screening con percorso Antigenico) e 1471 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 75 (19 in provincia di Macerata, 23 in provincia di Ancona, 13 in provincia di Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

CALABRIA – Sono 128 i nuovi contagi registrati oggi, 6 giungo, in Calabria, dove si segnalano anche altri 5 deceduti (per un totale di 1.186 morti). Rispetto a ieri sono 133 i guariti in più. Il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione, inoltre, registra -10 attualmente positivi, +6 in isolamento, -16 ricoverati e, infine, 14 terapie intensive, stabili rispetto a ieri.