Un cavallo imbizzarrito si scaglia contro l’auto del ministro Lamorgese, panico a Firenze (video)

A passo di carica contro l’auto del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, a piazza Signoria, a Firenze, dove era in corso un consiglio comunale con la presenza dell’esponente del governo. Nessuna conseguenza, per il ministro, che in quel momento era all’interno della sala comunale. Il cavallo che si è imbizzarrito improvvisamente trascinava una carrozza di quelle che portano in giro i turisti e si è diretto, scontrandosi, sulle auto del ministro e della scorta, ferme sotto la Loggia dei Lanzi. Indenne, il cavallo, non altrettanto si può dire per le auto colpite. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 14 giugno nel giro di pochi secondi. Nella scena immortalata da un video amatoriale si vede il cavallo con la carrozza che si lancia verso le auto e le urta violentemente mentre intorno a lui si scatena il panico con persone che cercano di mettersi in salvo. Il cavallo è poi entrato all’interno della Loggia, dove è stato recuperato dal conducente della carrozza, aiutato da alcuni suoi colleghi.