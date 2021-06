Bassetti affonda Speranza: «Scandoloso, non si è ancora vaccinato, lo farà ma non con Astrazeneca»

Scandaloso Speranza. È un affondo ad alzo zero quello di Matteo Bassetti contro il ministro della Salute che non si è ancora vaccinato. E che, in una lunga intervista alla Stampa, aveva candidamente annunciato che avrebbe fatto Pzifer nei prossimi giorni. Dal proprio medico di famiglia.

Bassetti contro Speranza: non si à vaccinato, scandaloso

“Il fatto che il ministro della Salute non sia vaccinato è scandaloso. Primo perché mi pare che come età rientri in quella fascia di popolazione che doveva vaccinarsi. E secondo perché doveva dare l’esempio con AstraZeneca, che i suoi tecnici avevano tanto raccomandato”. Così senza mezzi termini l’infettivologo del San Martino di Genova, intervistato dall’Adnkronos. Sotto scorta per le continue minacce dei no vax. “Un ministro della Salute che non si vaccina durante la più grande campagna vaccinale della storia è allucinante e forse dovrebbe dimettersi”.

“Dovrebbe dare il buon esempio. Si dimetta”

Un pessimo esempio. Da un ministro che ogni giorno predica l’utilità dei vaccini come unica arma per tornare alla normalità. “Siamo al 16 giugno e la campagna vaccinale è iniziata il 27 dicembre, cosa devono pensare le persone? Poi uno si chiede perché veniamo attaccati noi medici sui social”, sottolinea Bassetti. “La gente scarica su di noi la rabbia perché vede che un ministro quarantenne ancora non si è vaccinato. Mentre doveva essere il primo a metterci il braccio”, incalza l’infettivologo. “Personaggi pubblici – conclude – con un ruolo nella sanità, come un ministro, dovrebbero dare l’esempio in un momento così difficile. Avrà seguito i canali ufficiali, ma è un fatto di opportunità“.