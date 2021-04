Bassetti: «Mi insultano da 5 mesi». Poi l’affondo: «Basta stare dietro all’Europa sui vaccini»

L’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti è protagonista di un intervento molto coraggioso, ospite a “L’Aria che tira”. Devo ringraziare lo straordinario lavoro della Polizia postale, della Digos, della magistratura e del mio avvocato. Sono 5 mesi che ogni giorno qualcuno mi minaccia o mi insulta. La legge sta facendo il suo corso in maniera rapida e sono certo che molti altri saranno denunciati nell’attesa del processo”. Due persone sono state denunciate per diffamazione e minacce nei suoi confronti. Ma Bassetti prosegue a dire le sue verità in tutti gli interventi pubblici.

Bassetti: “Campagna vaccinale ideologica e sbagliata”

Condanna la lentezza con cui sta procedendo il piano vaccinale: “Sulle vaccinazioni – argomenta – ci stiamo trincerando dietro a un aspetto pesantemente ideologico e sbagliato: che è quello del rimanere sempre dietro all’Europa”, ha detto in un’intervista all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’​ospedale San Martino di Genova. “Tra l’altro, i vaccini arriveranno a costare – sostiene Bassetti – quello che già oggi costano nel mercato extraeuropeo. Quindi la previsione è che nel 2022 pagheremo il vaccino di Pfizer 21 euro: esattamente quello che costa adesso sul mercato extra-Ue. Bisogna cercare di liberalizzare anche sui vaccini; dare la possibilità di comprarne di più dal mercato extraeuropeo e mettere in condizione una regione piuttosto che un’isola di comprarli attraverso lo Stato sul mercato extra-europeo”.

Vaccini, Bassetti: “Isole Covid-free è un’idea molto intelligente”

Da medico e osservatore, poi, guarda con orrore alle liti sulle isole covid free che sta mettendo tutti contro, l’un contro l’altro armati: “In un Paese come il nostro che vive sul turismo, creare delle isole Covid-free è un’idea molto intelligente. Lo stanno facendo i greci e credo che dovremmo farlo anche noi, finendola con questo concetto del ‘tanto peggio tanto meglio’: ovvero visto che la vaccinazione non ce l’ho io allora è giusto che non ce l’abbia neanche tu. Questo è un concetto profondamente sbagliato”.

“Finiamola col tanto peggio tanto meglio”

“Non se ne abbiano a male quelli che dicono ‘perché l’isola sì e il mio borgo marinaro o di montagna no?’. Le isole – ricorda Bassetti – per vocazione naturale hanno fisiologicamente una difesa che è il mare. Che fa sì che se tu riesci a vaccinare tutti gli abitanti e controlli tutte le persone che entrano sull’isola puoi rendere un ambiente veramente sicuro. È chiaro – sottolinea l’infettivologo – che si può fare solo nelle isole molto piccole: sarebbe bello poterlo fare anche nelle grandi isole ma un conto è fare il vaccino a 30mila persone e un conto è fare 10 milioni di vaccini in Sicilia”. Insomma, nel governo si stanno scannando sul tema. Tanto rumore per nulla. Do questo passo faranno saltare anche la riapertura estiva.