Torna la magia dello Zecchino d’oro: ecco le 10 canzoni più belle delle 62 edizioni (video)

La 63ª edizione dello Zecchino d’oro, lo storico festival di canzoni per bambini andrà in onda domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1, in doppia diretta: Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di “Domenica In” a Roma.

Dai tempi in bianco e nero del mago Zurlì e di Topo Gigio l’Italia ha subito una rivoluzione copernicana. Resta, tuttavia, la magia della gara. Stavolta in lizza 14 canzoni, cantate dal vivo dai 16 piccoli solisti, accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. A votarle, ci sarà una giuria di ospiti tra cui Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele e una giuria composta da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti, selezionati attraverso una call sul web e provenienti da tutta Italia. Come ogni anno tutte e due le giurie voteranno tramite delle palette con dei voti da 6 a 10. Tra gli ospiti in studio a Bologna, Lorenzo Baglioni, che presenterà il suo nuovo brano “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti

E proprio i 44 Gatti è una delle canzoni che sono uscite dall’alveo della musica per bambini per entrare tra i brani pop. Nel corso delle 62 edizioni ci sono canzoni che sono divenute immortali. Ne abbiamo scelte dieci, simboliche, che come nella frase del libro Il Piccolo principe, ci ricordano che tutti i grandi sono stati bambini. Anche se non tutti lo ricordano.

Fammi crescere i denti davanti – 1962

“Popoff” Zecchino d’Oro 1967

Il valzer del moscerino 1968 (cantato da Cristina d’Avena ieri e oggi)

44 gatti edizione 1968 (cantata da Barbara Ferigo)

Volevo un gatto nero (1969) cantata da Vincenza Pastorelli

Il caffè della Peppina – 1971

Mamma tutto – 1976 Zecchino d’oro – edizione internazionale

Il coccodrillo come fa edizione 1993

Il Gatto Mascherato 2011 (Musica Amedeo Minghi)

L’Anisello Nunù, Zecchino d’Oro 2017