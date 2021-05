Salvini in spiaggia incontra le mucche (video), vergognosi insulti sul web: “Asino”, “Sei abituato al letame!”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, che si trovava ieri a Lesina, nel Foggiano, ha postato un video sulla propria pagina Facebook mentre assisteva al passaggio di una mandria di mucche che pascolavano in riva al mare ironizzando sulla possibilità di stare in spiaggia. “E’ permesso?”, aveva scritto, mandando baci volanti prima alle mucche e poi agli spettatori, per poi scrivere “vi voglio bene” sulla sabbia. “La meraviglia. Mare, natura, libertà e le mucche da spiaggia”.

Dai democratici haters di sinistra, purtroppo, si è scatenata un’ondata di insulti e di improperi. “Attento al letame! Ops tanto sei abituato”, “Anche le mucche ti evitano”, “Si è aggiunto l’asino”. “Siete della stessa risma, ovvero cornuti entrambi, ma persino le mucche sono più intelligenti di te, dato che ti evitano come la peste!”. Più insulti che ironie, purtroppo.

Il coprifuoco e il pressing della Lega

Il coprifuoco, attualmente fissato alle 22 in Italia, sarà tra i temi della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere di eventuali allentamenti delle misure anti-Covid. La cabina si terrà questo pomeriggio alle 16, come riferiscono all’Adnkronos fonti di Governo. A seguire si svolgerà il Consiglio dei ministri come conferma Palazzo Chigi. In vista della cabina di regia di oggi, la Lega chiede di riaprire in sicurezza anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. Matteo Salvini ha anche lanciato un sondaggio Instagram per conoscere l’opinione del popolo social.