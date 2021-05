Roma, tensione alla Stazione Termini e a Ostia Lido: passeggeri molestati e minacciati

Roma sempre più pericolosa. Si susseguono i casi di molestie e minacce alla Stazione Termini e a Ostia. Agitato stava molestando le persone e i passeggeri in transito nel piazzale della fermata Lido Centro, ad Ostia. Ad individuarlo i carabinieri della stazione di Ostia, impegnati con il personale del 187° Reggimento “Folgore” nell’operazione Strade Sicure. I militari hanno prontamente fermato l’esagitato che, nel tentativo di evitare il controllo, ha rivolto nei loro confronti frasi minacciose e oltraggiose. L’uomo è stato bloccato e riportato alla calma, anche con l’ausilio di personale sanitario, fatto intervenire sul posto. Il fermato, un 37enne senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, è stato infine denunciato alla Procura della Repubblica di Roma.

Roma, alla Stazione Termini si abbassa i pantaloni

Da Ostia alla Stazione Termini. Lì un somalo di 30 anni si è abbassato i pantaloni e toccandosi, ha urlato frasi sconnesse. Poi, avvicinandosi ad alcuni passanti, li ha molestati, provando ad aggredirli con un taglia unghie in via Marsala. Sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari del Nucleo Scalo Termini, hanno fermato l’uomo a fatica, poi portato al policlinico Umberto I dal 118. Il somalo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, porto abusivo di arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale. Sempre nei pressi dello scalo ferroviario romano, ma in via Giolitti, nella serata di domenica, un iracheno di 41 anni è stato bloccato perché, ubriaco, urlava e molestava chi stava transitando nei pressi dello scalo romano.