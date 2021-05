Repubblica già attacca Michetti: il quasi candidato del centrodestra “nostalgico del saluto fascista”

Aiuto! L’avvocato Enrico Michetti, il cui nome circola come papabile candidato sindaco del centrodestra a Roma, sotto sotto sarebbe un “fascistone”. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, la scelta non è stata fatta, i leader del centrodestra non hanno ancora deciso, anche se ciò avverrà a breve, ma Repubblica ha già pensato bene di sparare le sue cartucce.

La sparata di Repubblica contro Michetti

E si tratta di davvero di miccette che fanno poco rumore. Involontariamente comiche. Sono andati a scovare una battuta di Michetti sul braccio teso ed ecco spiattellato il titolo demonizzante in cronaca di Roma: “Michetti, ultima gaffe. Il saluto romano? Igienico, non fascista“.

Michetti e la frase sul saluto romano

E viene riportata una frase, non si capisce bene in quale contesto inserita, secondo cui il saluto a braccio teso risulterebbe più igienico in tempi di pandemia perché evita la proibitissima stretta di mano. «I romani quando inventavano le cose rasentavano la perfezione. Salutavano in quel modo perché era il modo più igienico ». Questa l’affermazione incriminata, con la relativa chiosa: « Se per qualcuno è rievocativo del fascismo e del nazismo è un problema suo».

E Michetti diventa un nemico “fascista”

Tanto basta per fare di Michetti un pericoloso fascista, un nemico pubblico da additare, addirittura un “tribuno” che sogna di rivivere la Marcia su Roma. Insomma tutto l’armamentario propagandistico trito e ritrito viene risuscitato per l’occasione. E per colpire un personaggio che col fascismo mai ha avuto nulla a che fare.

Voce molto ascoltata dell’emittente Radio Radio, Michetti è laureato in Economia aziendale e svolge l’attività di avvocato e professore universitario di diritto pubblico. Come riportato dal Quotidiano del Lazio, Michetti è l’ideatore del progetto sperimentale “Sistema Gazzetta Amministrativa”, sistema deputato alla formazione, informazione, assistenza e aggiornamento giuridico della Pubblica Amministrazione. Inoltre è Direttore della Collana Editoriale Giuridica (dal 2008 ad oggi).