Rampini smonta Draghi: “Inutile dire ‘venite in Italia’ se ai turisti non fornite neanche una data”(video)

Draghi e i turisti. Gli americani che il premier Draghi sogna presto di rivedere in Italia potrebbero rimanere un sogno. Se il governo non si sveglia. “Bisogna dare date certe”: Federico Rampini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha spiegato che il nostro Paese è molto in ritardo sul fronte del turismo, che per noi italiani sarebbe manna dal cielo. Parla da giornalista e inviato che ormai vive stabilemente in America. E da lì il quadro italiano è deficitario. “New York riapre il 19 maggio e il Sindaco inizia una campagna per il rilancio del turismo. Stiamo parlando di una macchina organizzativa molto grossa, l’industria dello spettacolo qui a New York ha delle produzioni che coinvolgono centinaia e centinaia di persone, tra attori e tecnici”, ha raccontato. Già, ma noi?

Rampini: “Un americano non può ancora venire in Italia”

Si parla di pass e di passaporto vaccinale ma sotto sotto è solo fuffa, almeno per il momento. Insiste, Rampini, sulla necessità che il governo dia certezze e date: “Non basta dire ‘voglio rivedere i turisti americani’. Nel caso dell’Italia, la certezza più importante andrebbe data ai turisti stranieri, accelerando i tempi di un passaporto sanitario. Perché non basta dire, in linea di principio, che l’Italia quest’estate vuole rivedere i turisti americani: bisogna dare uno strumento per evitare tutte le barriere che ancora ci sono“. Il riferimento è al recente discorso del premier Mario Draghi, che ha invitato i turisti a prenotare le vacanze in Italia.

Rampini a Draghi: “Se vuoi vedere gli americani, dagli una data certa”

Senza girarci troppo intorno la domanda è: possono gli stranieri venire in Italia con date e modalità certe? No. Rampini ha spiegato che purtroppo ad oggi i turisti stranieri hanno non poche difficoltà a volare verso il nostro Paese. Dagli Usa in particolare: “In questo momento un cittadino americano non può prendere un aereo e andare in Italia per fare le vacanze. Sono ammesse solo delle eccezioni molto limitate”. Rampini dà pertantanto una “sveglia” al governo: “Bisogna dare una data certa agli americani, se volete che tornino in massa, come desiderano fare, a visitare l’Italia quest’estate”. Una critica inecccepile. Da tempo FdI è in prima linea per sollecitare il governo su questo fronte rimuovendo gli ostacoli che si oppongono ad un serena e veloce ripresa del turismo. L’ascolto delle categorie quotidiano dà l’esatta misura di quanto il ritardo segnalato da Rampini sia reale.