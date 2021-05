Fuga da Grillo: mezzo M5S licenzia il suo leader. Feltri: “Il video sul figlio lo la rovinato”

Vittorio Feltri, che oggi accoglie a “Libero” il nuovo direttore, Alessaanalizza il tramonto del leader grillino in questi termini: “I partiti, quando non hanno niente di interessante da dire e soprattutto da fare, tramontano, specialmente di questi tempa cosa più grave è che l’anziano comico di talento paga un prezzo eccessivo per le vicende amare di Ciro, il suo erede ventenne, accusato di stupro e in procinto di essere processato per un reato grave ma non ancora accertato. Questa sporca storia, in pratica, è la dimostrazione che non sono le colpe dei padri a ricadere sui figli, piuttosto viceversa… Probabilmente il video che ha diffuso un mesetto fa , nel quale ha sfogato la sua rabbia per le disgrazie del suo ragazzone un po’ leggero, facendo un discorso che molta gente ha giudicato inopportuno. La televisione spesso ti lancia, però altrettanto spesso ti affossa, dipende dalla qualità delle tue esternazioni. Nel caso in questione Beppe ha sopravvalutato la propria