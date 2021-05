Gasparri difende Anni 20: “In Rai censura da regime”. Ecco il servizio che ha fatto infuriare Salini (video)

“Vietato criticare l’Europa per il Pd che grida allo scandalo e invoca la censura per un satirico editoriale sulle direttive europee in tema alimentare. Grave che l’ad Salini, invece che difendere il pluralismo del Servizio Pubblico, si sia affrettato a minacciare provvedimenti disciplinari”. Così Maurizio Gasparri dopo le polemiche sulla bufera sollevata dalla sinistra contro Anni 20, in onda su Raidue.

Gasparri sta con i giornalisti di Anni 20

“Porterò il tema in Commissione di Vigilanza Rai – dice il senatore di Forza Italia – e chiederò l’intervento dell’AgCom a tutela della libertà di pensiero, critica e satira. Il regime del pensiero unico non fa prigionieri, davanti a questa deriva terrorizzante agiremo nelle sedi preposte e lasciamo ai turboeuropeisti di comodo i brindisi all’Europa con un cartone di vino annacquato e tartine agli scarafaggi, non potendo neanche riderci sopra come nella celebre scena del piatto di pasta, dove Nando Mericoni, il nostro Alberto Sordi nazionale, davanti al cibo moderno avrebbe detto: ‘Maccherone m’hai provocato e io te distruggo’”.

Come riporta l’Adnkronos, irritazione viene espressa al settimo piano di Viale Mazzini per il servizio fortemente antieuropeista trasmesso ieri all’interno del programma ‘Anni 20’ su Rai2. L’ad Rai, Fabrizio Salini, a quanto si apprende, starebbe valutando provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Il servizio che ha fatto infuriare la Fedeli e gli euro entusiasti

Nel servizio firmato da Antonio Rapisarda si criticavano aspramente una serie di provvedimenti dell’Unione europea con toni sarcastici.

“Ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”. Il giornalista attacca anche il Nutriscore, sponsorizzato dalla Francia ed paventa che dietro il ddl Zan ci sia un disegno europeo. Ecco il servizio completo che ha fatto infuriare l’ad Salini e mezza sinistra italiana.