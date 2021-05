Copasir, quattro ex presidenti della Camera aderiscono all’appello: “La presidenza spetta a FdI”

“La legge n. 124 del 2007 è chiara e deve trovare immediata applicazione: la Presidenza del Copasir spetta alla opposizione quale garanzia costituzionale, in una democrazia fondata sull’equilibrio dei poteri e sul rispetto dei diritti della minoranza”.

È quanto affermano in una dichiarazione congiunta Fausto Bertinotti, Laura Boldrini, Gianfranco Fini e Irene Pivetti, già presidenti della Camera dei deputati, presentata nella conferenza stampa organizzata stamane in Sala Nassyria al Senato, dai promotori della lettera-appello sottoscritta da quasi 60 costituzionalisti che sollecitano i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati a “ripristinare la legalità costituzionale” nella Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

Nella loro dichiarazione Bertinotti, Boldrini, Fini e Pivetti, rilevano come ci sia “una considerazione che si impone su tutte ed è una considerazione elementare. Elementare perché interna allo spirito della Costituzione, interna a ciò che regola l’attività parlamentare ed orientata da una ordinaria manifestazione di buon senso”.

Ecco perché il Copasir spetta all’opposizione

“Ci sono ruoli nel Parlamento della Repubblica – prosegue la dichiarazione – che devono essere interpretati dalle opposizioni”. Infatti, “è la condizione necessaria perché il Parlamento possa esercitare un controllo sulle attività del Governo. In questa condizione, poi, tale considerazione è ulteriormente accentuata dal fatto che il Governo oggi dispone di una maggioranza larghissima. Il che rende ancora più acuta l’esigenza che una funzione di controllo venga esercitata da un rappresentante dell’opposizione”.

“Si può aggiungere anche una ragione contingente. Le vicende che hanno riguardato e riguardano il Copasir sono tali da richiedere un sovrappiù di attenzione. Di attenzione, di indagine e di conoscenza. E queste funzioni sono necessariamente attribuibili in primo luogo ad un ruolo di controllo e di opposizione nel Parlamento italiano”.

“Per tutte queste ragioni e altre che se ne potrebbero aggiungere, non vediamo – rilevano i quattro ex presidenti della Camera – come si possa discutere una questione che ha una soluzione semplice, con l’affidamento della Presidenza del Copasir ad un rappresentante dell’opposizione, ripristinando così un elemento fondamentale della fisiologia parlamentare”.