La sinistra – commenta la rivista Tempi – dovrebbe fare una riflessione su quanto accaduto in Spagna. E lo stesso dovrebbero fare le femministe. Mentre in Italia la voce delle femministe storiche si riduce a una minoranza che non riesce a condizionare il dibattito pubblico, in Spagna la faccenda è andata diversamente.

Ta le oppositrici della legge trans ci sono nomi di peso, come Lidia Falcón, presidente della Confederazione delle organizzazioni femministe e fondatrice del Partito femminista spagnolo nel 1979, e Carmen Calvo, attuale vicepresidente del governo. A opporsi anche una famosa filosofa di sinistra come Alicia Miyares, che parla non solo di “imperialismo culturale” e di “cancellazione delle donne”, ma accusa Podemos di essere “afflitto dal virus del postmodernismo e dal relativismo culturale”